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Ekonomi Ukraynanın elektrik üretim ve talebi yüzde 40 azaldı
DÜNYA EKONOMİSİ

Ukrayna'nın elektrik üretim ve talebi yüzde 40 azaldı

Ukrayna'nın elektrik üretim ve talebi iki aydır süren savaş nedeniyle ortalama yüzde 40 düşüş gösterirken, elektrik üretiminde en büyük gerileme nükleerde görüldü.

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Haber Merkezi AA
Ukraynanın elektrik üretim ve talebi yüzde 40 azaldı
Foto/arşiv

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Ukrayna'nın elektrik üretim ve talebine ilişkin yayınladığı gerçek zamanlı verilere göre, ülkenin elektrik talebi savaştan bir gün öncesi olan 23 Şubat'ta 18,5 gigavat seviyesinde bulunuyordu.

Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı savaşla hızla düşüşe geçen elektrik talebi 23 Nisan'da yüzde 35,5 azalarak 11,9 gigavata, 24 Nisan'da ise yüzde 47,5 azalarak 9,75 gigavata geriledi.

Ukrayna'nın elektrik üretimi de bu dönemde yaklaşık yüzde 40 düşüşle 18 gigavat seviyesinden 10 gigavata kadar indi.

Elektrik üretim kaynakları arasında en fazla düşüş nükleerde kayıtlara geçti. Nükleerden elektrik üretimi iki ayda yarı yarıya azalırken, kömür kaynaklı üretim de yüzde 40'a yakın geriledi.

Dünya Nükleer Birliği verilerine göre, Ukrayna'da 15 nükleer reaktör bulunuyor ve bu reaktörler ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

Oslo merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Bellona Vakfı verilerine göre, halihazırda söz konusu reaktörlerin 7'si şebekeye bağlı durumda bulunurken, 8'i şebekeye elektrik veremiyor.

Rusya'nın savaşı başlattıktan sonraki ilk hamlelerinden biri de Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'ni kontrol altına almak olmuştu. Ukrayna, 9 Mart'ta Çernobil Nükleer Santrali ve oradaki tüm nükleer tesisleri besleyen tek elektrik şebekesinin hasar gördüğünü açıkladı ve arızanın giderilmesi için Rusya'dan acilen ateşkes talep etti.

Soğutma sisteminin çalışmama riskiyle karşı karşıya kalan santralde sadece 48 saatlik kapasiteye sahip yedek jeneratörler devreye girerken, Rusya Enerji Bakanlığı Belarus üzerinden santrale yeniden elektrik verildiğini açıkladı. Ukrayna Enerji Bakanlığı da tamir çalışmalarının sona erdiğini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan ateşkes müzakereleri sonrasında 30 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığı Kiev ve Çernigiv yönlerinden birliklerini çekme kararı aldı.

Bu karar sonrasında 31 Mart'ta Çernobil Nükleer Santrali'ndeki Rus askerleri de çekildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin santrali Ukraynalı yetkililere teslim-tesellüm belgesiyle bıraktığını açıkladı.

Rusya, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya'yı da 4 Mart'ta kontrol altına almıştı.

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