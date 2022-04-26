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Ekonomi Bakan Bilgin sürprizimiz var diyerek duyurdu En düşük emekli maaşı artacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin 'sürprizimiz var' diyerek duyurdu: En düşük emekli maaşı artacak

Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi. Bakan Bilgin ayrıca emekli bayram ikramiyesinin 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacağını duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Emekli maaşı artacak mı? Bakan Bilgin sürprimiz var diyerek açıkladı
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Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:

"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak. Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak."

OCAK 2022'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI YÜZDE 66 ARTTI

Yeni uygulanacak en düşük emekli maaşı ile ilgili rakam paylaşmayan Bakan Bilgin, 1 Mayıs'ta yapacağı konuşmada bununla ilgili detayları duyuracağını bildirdi.

  • Ocak 2022'de en düşük emekli maaşları yapılan sosyal refah düzenleme ile birlikte yüzde 66 artış ile 1500 liradan 2500 liraya yükseltilmişti.

Emekli bayram ikramiyesi 2022: Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?
ÖZGÜN
Emekli bayram ikramiyesi 2022: Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Temmuzda ek zam geliyor: En düşük maaş 8 bin 622 liraya yükselecek
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Memurlar ve memur emeklilerinin maaşına yılda 2 kez zam yapılıyor. Ocak ve temmuz ayında yapılan bu zamların belirleyicisi enflasyon oranları oluyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına bu temmuzda da enflasyona göre zam yapılacak.
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SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur zammı haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belirlenecek.
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Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti.. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu.
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TEMMUZ AYI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI TAHMİNİ<br><br>Temmuz 2022 emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak veriler gelmeye devam ediyor. Gelen son verilere göre zamlı maaşlar hesaplandı. Beklentilere göre hesaplanan Temmuz zammı ve öğretmen, doktor, polis başta olmak üzere 15 memur grubunun yeni maaş tablosu netleşti. 3 aylık enflasyon verisi yüzde 22,81 olarak gerçekleşti.
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Ardından Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Ankete göre 6 aylık enflasyon hesabı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da yüzde 34,62 zam alacağını ortaya çıkardı.
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İlk üç aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7 +15,31 olarak gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 22.31 oldu. Bu rakama Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenecek.
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EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?<br><br>Yapılan bu hesaplamalar sonucunda yüzde 34,62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek.
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En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak.<br><br>
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2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun üzerine de artış gerçekleşecek.<br><br>
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Memurların maaşları Merkez Bankası anketinden çıkan sonuca göre yüzde 34.12 oranında artarsa yeni maaşlar şöyle olacak:<br><br>UNVANLAR - DERECE NET GÖREV AYLIĞI<br><br>Temmuz 2021 - Ocak 2022 - Temmuz 2022<br><br>Genel müdür (14) - 16.110 - 21.330 - 28.608<br>Şube müdürü (Üniversite mezunu, 14) - 8.493 - 11.188 - 15.005<br>Memur (Üniversite mezunu, 91) - 5.205 - 6.854 - 9.193<br>Öğretmen (14) - 6.553 - 8.668 - 11.626<br>Kaymakam 1. Sınıf (14) - 14.792 - 19.510 - 26.167
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Başkomiser (31) - 8.488 - 11.162 - 14.970<br>Polis memuru (81) - 7.383 - 9.706 - 13.018<br>Uzman doktor (14) - 10.093 - 13.312 - 17.854<br>Hemşire (Üniversite Mezunu, 51) - 6.349 - 8.351 - 11.200<br>Mühendis (14) - 8.669 - 11.440 - 15.343
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Teknisyen (Lise mezunu, 111) - 5.417 - 7.132 - 9.565<br>Profesör (14) - 13.936 - 18.369 - 24.637<br>Araştırma görevlisi (71) - 8.226 - 10.809 - 14.497<br>Vaiz (14) - 6.810 - 9.003 - 12.075<br>Avukat (14) - 8.277 - 10.934 - 14.665
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* Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)<br>*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.
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Temmuzda ek zam geliyor: En düşük maaş 8 bin 622 liraya yükselecek
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşına temmuz ayında zam yapılacak. Nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından zam oranı netleşecek. Peki temmuz ayında memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...



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