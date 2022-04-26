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Özgün Emekli maaşı artıyor mu? 2022 Emekli maaşı ile ilgili Bakan Bilginden "sürpriz" açıklama
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Emekli maaşı artıyor mu? 2022 Emekli maaşı ile ilgili Bakan Bilgin'den "sürpriz" açıklama!

Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Emekli maaşlarına zam mı gelecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den emekli maaşları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşının yeniden artacağını bildirdi. Peki, emekli maaşları ne zaman artacak? Emekli maaş zammı ne kadar yapılacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli maaşına ek zam mı yapılacak? Emekli maaşına 2. zam ne kadar yapılacak?
Emekli maaşına ek zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşının temmuz ayında yeniden artacağını bildirdi. Yeni rakam 1 Mayıs'ta açıklanacak..

2022 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti. 2022 en düşük emekli maaşı 2.500 TL'dir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2022?

Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.

Bakan Bilgin 'sürprizimiz var' diyerek duyurdu: En düşük emekli maaşı artacak
EKONOMİ
Bakan Bilgin 'sürprizimiz var' diyerek duyurdu: En düşük emekli maaşı artacak
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