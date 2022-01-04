Dünya BM Yemendeki insani yardımları askıya aldı Sebep finansal yetersizlik
AVRUPA

BM Yemen'deki insani yardımları askıya aldı: Sebep finansal yetersizlik

Birleşmiş Milletler (BM) finansman yetersizliği nedeniyle Yemen'deki insani yardım programlarının askıya alındığını veya kısıtlandığını duyurdu. Açıklamada, "İnsani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca kişinin hayatını kurtaran desteklerin devam etmesini sağlamak için acil finansmana ihtiyaç var" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
BM Yemendeki insani yardımları askıya aldı: Sebep finansal yetersizlik
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Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Finansman eksikliği, Yemen'deki yardım kuruluşlarını gıda, beslenme, sağlık ve su alanlarındaki programlar dahil olmak üzere hayati yardım programlarını askıya almak veya azaltmak zorunda bırakıyor" ifadelerine yer verildi.

"ACİL FİNANSMANA İHTİYAÇ VAR"

  • Açıklamada, "İnsani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca kişinin hayatını kurtaran desteklerin devam etmesini sağlamak için acil finansmana ihtiyaç var" ifadeleri kullanıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Dünyadaki en büyük insani ve ekonomik krizlerden birinin yaşandığı ülkede BM raporlarına göre, 30 milyon kişiden 24 milyonu insani yardıma muhtaç durumda.

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