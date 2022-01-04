BM Yemen'deki insani yardımları askıya aldı: Sebep finansal yetersizlik

İsveç'te yaşayan Türk kökenli siyasetçiye ırkçı tehdit mektubu gönderildi

İsveç'te Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel'e içinde 'Ülkene dön, pis domuz' yazan mektup gönderildi. Mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Müslümanları aşağılayan ırkçı ifadeler de dikkati çekti. Türk asıllı siyasetçi Yüksel, yaptığı açıklamada, uzun süredir ırkçı ve Türkiye karşıtlarının hedefinde olduğunu belirterek, 'Özellikle terör örgütlerine ve İslamfobiye karşı yaptığım siyaset, çok kişiyi rahatsız ediyor. Bu yüzden hakaretlere ve ırkçı saldırılara uğruyorum.' ifadesini kullandı.