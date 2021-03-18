Yemen açlık virüsü ile mücadele ediyor

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, 6 yıldır süren iç savaşın insani krize dönüştüğü Yemen’de her on dakikada bir çocuğun açlıktan öldüğünü söyledi. Özdal, “Yemen için Ramazan ayının sonuna kadar 5 milyon TL toplamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Ülkede süren insanlık dramını Yeni Şafak’a anlatan Özdal, “70 bin kişi, yaşanan iç savaş nedeniyle hayatını kaybetti. Kıtlığın etkilediği ülkede her 10 dakikada bir çocuk açlıktan yaşamını yitiriyor. 5 binden fazla çocuğun öldüğü, 4 milyon kişinin mülteci durumuna düştüğü ve 16 milyon kişinin içilebilir temiz suya ulaşamadığı Yemen’de 24 milyon kişi yardıma ve korunmaya muhtaç durumda yaşamını sürdürüyor” dedi.

YÜZDE 80’İ MUHTAÇ

Ülkedeki en büyük sorunun ekonomik olduğunu belirten Özdal, “Dünyanın en fakir ikinci ülkesi. 30 milyon nüfuslu Yemen halkının yüzde 80’i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ülkede bozulan altyapı ve sağlık sistemleri nedeniyle difteri, kolera ve tifo gibi salgın hastalıklar yaşanıyor” şeklinde konuştu.

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