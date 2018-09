BM'deki zirveye bebeğiyle geldi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ABD'nin New York kentinde 73. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamındaki Nelson Mandela Barış Zirvesi'ne 3 aylık kızı Neve Te Aroha ile katıldı.

Yeni Zelanda Herald'da yer alan habere göre, Başbakan Ardern, Nelson Mandela Barış Zirvesi'nin yapıldığı BM Genel Kurulu'na 3 aylık kızı Neve Te Aroha ve eşi Clarke Gayford ile geldi.

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görev başındayken doğum yapan ikinci ülke lideri olan Ardern'in, bebeği Neve'yi kucaklayıp öperek yakından ilgilenmesi görüntü ve fotoğraflara yansıdı.

Reuters

Neve'nin kimliği paylaşıldı

Twitter kullanıcılarının Neve'ye verilen BM kimliğini merak ettiğini belirten Clarke Gayford, kişisel hesabından "Yeni Zelanda'nın İlk Bebeği" yazılı BM'nin verdiği tanıtım kartını paylaştı.

Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX — Clarke Gayford (@NZClarke) September 24, 2018

Gayford paylaşımın devamında, "Keşke BM'deki bir salonda bebeğin bezinin değiştirildiği sırada odaya giren Japon delegasyonunun şaşıp kalan yüz ifadelerini kaydedebilseydim. 21. doğum gününde büyük sürpriz olurdu" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'da ana muhalefette bulunan İşçi Partisindeki oy kayıpları sonrasında göreve gelen 38 yaşındaki Jacinda Ardern, 3 ay sonra yapılan genel seçimlerden partisini birinci çıkartarak 26 Ekim 2017'de ülkenin 40. Başbakanı olmuştu. Başbakan olmasından yaklaşık 8 ay sonra 21 Haziran'da doğum yapan ve 6 haftalık izne ayrılan Ardern, ağustos ayı başında görevine dönmüştü.

Başbakan Ardern'in, 27 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya da eşi ve bebeğiyle gelmesi bekleniyor.