Dünya BMdeki zirveye bebeğiyle geldi
AMERİKA

BM'deki zirveye bebeğiyle geldi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, BM Genel Kurulu'ndaki Nelson Mandela Barış Zirvesi'ne 3 aylık bebeği Neve ile katıldı. Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görev başındayken doğum yapan ikinci ülke lideri olan Ardern'in, bebeği Neve'yi kucaklayıp öperek yakından ilgilenmesi sıcak görüntülere sahne oldu.

Haber Merkezi AA
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, eşi ve çocuğuyla birlikte.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, eşi ve çocuğuyla birlikte.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ABD'nin New York kentinde 73. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamındaki Nelson Mandela Barış Zirvesi'ne 3 aylık kızı Neve Te Aroha ile katıldı.

Yeni Zelanda Herald'da yer alan habere göre, Başbakan Ardern, Nelson Mandela Barış Zirvesi'nin yapıldığı BM Genel Kurulu'na 3 aylık kızı Neve Te Aroha ve eşi Clarke Gayford ile geldi.

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görev başındayken doğum yapan ikinci ülke lideri olan Ardern'in, bebeği Neve'yi kucaklayıp öperek yakından ilgilenmesi görüntü ve fotoğraflara yansıdı.

Reuters

Neve'nin kimliği paylaşıldı

Twitter kullanıcılarının Neve'ye verilen BM kimliğini merak ettiğini belirten Clarke Gayford, kişisel hesabından "Yeni Zelanda'nın İlk Bebeği" yazılı BM'nin verdiği tanıtım kartını paylaştı.

  • Gayford paylaşımın devamında, "Keşke BM'deki bir salonda bebeğin bezinin değiştirildiği sırada odaya giren Japon delegasyonunun şaşıp kalan yüz ifadelerini kaydedebilseydim. 21. doğum gününde büyük sürpriz olurdu" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'da ana muhalefette bulunan İşçi Partisindeki oy kayıpları sonrasında göreve gelen 38 yaşındaki Jacinda Ardern, 3 ay sonra yapılan genel seçimlerden partisini birinci çıkartarak 26 Ekim 2017'de ülkenin 40. Başbakanı olmuştu. Başbakan olmasından yaklaşık 8 ay sonra 21 Haziran'da doğum yapan ve 6 haftalık izne ayrılan Ardern, ağustos ayı başında görevine dönmüştü.

REKLAM

Başbakan Ardern'in, 27 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya da eşi ve bebeğiyle gelmesi bekleniyor.

Guterres'ten Erdoğan'a İdlib teşekkürü
DÜNYA
Guterres'ten Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Dev proje hayata geçti

Dev proje hayata geçti

Hacı ve umrecilerin seyahatlerini kolaylaştıracak.
'Yaptırım uygulamayın'

'Yaptırım uygulamayın'

Ruhani, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Trump'a çağrı yaptı.
Fırtına geliyor

Fırtına geliyor

Meteoroloji, Marmara ile Kuzey Ege için uyardı.
Sıra Fırat'ın doğusunda

Sıra Fırat'ın doğusunda

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda ABD'ye sert mesajlar verdi.
'İnsanlığın ortak vicdanının sesiyiz'

'İnsanlığın ortak vicdanının sesiyiz'

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti.
Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

AK Parti ile MHP yerel seçim ittifakını görüştü.
BM ödül verdi

BM ödül verdi

Sağlık Bakanlığına başarı ödülü Erdoğan'a takdim edildi.
Ayaküstü görüştüler

Ayaküstü görüştüler

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabı öncesinde Trump ile görüştü.

Kendini rezil etti

Kendini rezil etti

Trump'ın kendini övdüğü sözler devlet başkanlarını kahkahaya boğdu.
'BM'de reform yapalım'

'BM'de reform yapalım'

BM Genel Sekreteri, dünya liderlerine Erdoğan'ın çağrısını yineledi.
'Din adamları da evlenebilmeli'

'Din adamları da evlenebilmeli'

​Alman Katolik Kilisesi, çocuk istismarından dolayı özür diledi.
Randevu atışması:Sevimli bir adam

Randevu atışması:Sevimli bir adam

BM Genel Kurulu başlamışken, 'görüşmem' restleşmesi sürüyor.
500 milyar dolarlık rezerv

500 milyar dolarlık rezerv

Yatırımcılar fabrikalarının temelini atacak.
Ekmektekioyun sürüyor

Ekmektekioyun sürüyor

​1 ay geçmeden peş peşe zam yapmaya başladılar.
Aşırı sağ yükseliyor

Aşırı sağ yükseliyor

​İtalya'da ırkçı saldırılar üst düzeye ulaştı.
Yenidenpatlama yaşanacak

Yenidenpatlama yaşanacak

Konut sektörüne ilişkin çarpıcı açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.