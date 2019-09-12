Dünya BMden kutsal ibadet yerlerinin korunmasına yönelik adım
AMERİKA

BM'den kutsal ibadet yerlerinin korunmasına yönelik adım

BM'den kutsal ibadet yerlerinin korunmasına yönelik adım

Birleşmiş Milletler cami, sinagog ve kilise gibi bütün kutsal ibadet yerlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik eylem planı başlattı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İbadet yerlerine saldırılar ve nefret söylemleri orman yangını gibi yayılıyor. İbadet yerleri uluslararası insani hukuk çevresinde koruma altında ve buralara yönelik saldırılar savaş suçu sayılabilir" dedi.

Haber Merkezi AA
Antonio Guterres
Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler (BM), cami, sinagog ve kilise gibi bütün kutsal ibadet yerlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik eylem planı açıkladı.

  • BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik terör saldırısının hemen ardından BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'ı kutsal ibadet yerlerinin korunmasına yönelik bir eylem planı hazırlamak için görevlendirdiğini belirterek, bugün tüm dünyada nefret ve şiddete karşı eylem planı başlattıklarını söyledi.

Anti-Semitizm, Müslüman karşıtlığı, Hristiyanlara ve diğer dini gruplara ve ibadet yerlerine yönelik saldırılarda artış olduğuna dikkati çeken Guterres, eylem planı kapsamında ibadet yerlerinin korunması için BM'nin hükümetler, dini liderler, sivil toplum örgütleri, medya ve özel sektörle birlikte çalışacağını, öneri ve tavsiyelerde bulunacaklarını ifade etti.

Savaş suçu sayılabilir

Guterres, ''İbadet yerlerine saldılar ve nefret söylemleri, orman yangını gibi yayılıyor. İbadet yerleri, uluslararası insani hukuk çevresinde koruma altında ve buralara yönelik saldırılar savaş suçu sayılabilir.'' dedi.

Körfez'de gerilimi azaltacak her türlü çaba memnuniyet verici

ABD ile İran arasındaki gerilim ve iki ülke liderlerinin görüşme ihtimali de sorulan Guterres, ''Tekrar tekrar söylüyoruz, Körfez'de gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması gerek. Dünya, Körfez'de büyük bir krizi kaldıramaz ve krizin engellenmesine yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyorum.'' dedi.

Dini özgürlüklere her koşulda saygı gösterilmeli

  • Guterres, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin bir soruya ise, ''Tüm ülkelere mesajım dini özgürlüklere her koşulda saygı göstermeleri.'' yanıtını verdi.

İdlib'de hastane saldırılarını soruşturacak komisyon bu hafta açıklanabilir

İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın hastane saldırılarına ilişkin soruşturmanın ne zaman başlayacağı sorusunu ise Guterres, "Soruşturma komisyonu çok yakında açıklanacak, bu hafta olabilir.'' şeklinde yanıtladı.

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