BM'den Suriye açıklaması: Sorunu tek başına Suriyeliler çözemez uluslararası iş birliğine ihtiyaç var

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, 25-29 Ocak'ta gerçekleşecek Suriye Anayasa Komitesi 5'inci tur görüşmeleri öncesinde BM Cenevre Ofisinde basın toplantısı düzenledi.

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Geir O. Pedersen, heyetlerin yarın Cenevre'ye geleceğini, rejim ve muhalif eş başkanlarıyla 24 Ocak'ta ayrı ayrı görüşeceğini aktardı.

"Uluslararası iş birliğine ihtiyaç var"

Taraflara, artık anayasayı yazmaya bir yerden başlamaları çağrısında bulunan Pedersen, "Bütün sorunlar tek başına Suriyeliler tarafından çözülemez. Uluslararası iş birliğine ihtiyaç var." dedi. Pedersen, farklı görüşteki ülkelerin süreci daha ileriye taşımak için bir araya gelerek somut adımlar atması gerektiğine vurgu yaptı.

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"Bu kırılgan bir sükunet"

Suriye'de durumun sakin olduğunu belirten Pedersen, "Suriye'nin kuzeydoğusu için Türkiye ve Rusya arasında varılan anlaşmadan bu yana elbette göreceli bir sükunet gördük. Ama vurguladığım gibi, bu kırılgan bir sükunet." değerlendirmesinde bulundu.

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"Yeni ABD yönetimiyle henüz görüşmedim"

Suriye görüşmeleri sürecinin şimdiye kadar Suriyelilerin yaşamlarında henüz "somut değişiklikler" ya da gelecek için "gerçek bir vizyon" getirmediği itirafında bulunan Pedersen, hiçbir aktörün veya grubun tek başına iradesini dayatarak veya çatışmalarla Suriye sorununun çözülemeyeceğini ifade etti.

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Pedersen, yeni ABD yönetimiyle henüz görüşmediğini belirterek, "Ama, yeni Amerikan yönetimiyle de yoğun ve iyi bir diyalog kurmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu

Komitenin 25-29 Ocak'taki toplantılarında ana gündemin "anayasanın temel ilkeleri" olması bekleniyor.

Suriye Anayasa Komitesinin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor. Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması.

Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.