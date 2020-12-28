Soçi'de gündem Suriye olacak: YPG Ayn İsa’dan mutlaka çıkmalı bu amaçla her türlü adımı atmaya hazırız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Soçi'de bir araya gelecek. İkilinin ana gündem maddelerinden biri Suriye olacak. Üst düzey bir Türk savunma kaynağı Reuters'a yaptığı açıklamada Ankara'nın Salı günkü toplantıyı terör örgütü YPG'nin geri çekilmesi talebini artırmak için kullanacağını söyledi. Kaynak, "YPG kesinlikle Ayn İsa'yı terk etmeli. Bu amaçla her türlü adımı atmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 28 Aralık 2020, 17:15 Son Güncelleme: 28 Aralık 2020, 17:21 Diğer