Dünya Soçide gündem Suriye olacak YPG Ayn İsadan mutlaka çıkmalı bu amaçla her türlü adımı atmaya hazırız
ORTADOĞU

Soçi'de gündem Suriye olacak: YPG Ayn İsa’dan mutlaka çıkmalı bu amaçla her türlü adımı atmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Soçi'de bir araya gelecek. İkilinin ana gündem maddelerinden biri Suriye olacak. Üst düzey bir Türk savunma kaynağı Reuters'a yaptığı açıklamada Ankara'nın Salı günkü toplantıyı terör örgütü YPG'nin geri çekilmesi talebini artırmak için kullanacağını söyledi. Kaynak, "YPG kesinlikle Ayn İsa'yı terk etmeli. Bu amaçla her türlü adımı atmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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Çavuşoğlu ve Lavrov yarın Soçi'de bir araya gelecek.
Çavuşoğlu ve Lavrov yarın Soçi'de bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 8’inci toplantısı için Rusya’ya gidiyor.

29 Aralık Salı günü Soçi’de gerçekleşecek ziyarette iki ülkenin ilişkileri ana gündem maddesi olacak.

GÜNDEM SURİYE

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündem maddelerinden birinin de Suriye olacağı belirtildi.

Üst düzey bir Türk savunma kaynağı Reuters'a yaptığı açıklamada Ankara'nın Salı günkü toplantıyı terör örgütü YPG'nin geri çekilmesi talebini artırmak için kullanacağını söyledi.

HER TÜRLÜ ADIMI ATMAYA HAZIRIZ

Kaynak, "YPG kesinlikle Ayn İsa'yı terk etmeli. Bu amaçla her türlü adımı atmaya hazırız" dedi.

Rus savunma bakanlığı Pazar günü bölgeye daha fazla asker gönderdiğini açıkladı.

Daha önce, Türk tarafıyla yapılan müzakereler sırasında, Rusya-Suriye ortak gözlem noktalarının konuşlandırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

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