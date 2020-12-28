Soçi'de gündem Suriye olacak: YPG Ayn İsa’dan mutlaka çıkmalı bu amaçla her türlü adımı atmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 8’inci toplantısı için Rusya’ya gidiyor.
29 Aralık Salı günü Soçi’de gerçekleşecek ziyarette iki ülkenin ilişkileri ana gündem maddesi olacak.
GÜNDEM SURİYE
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündem maddelerinden birinin de Suriye olacağı belirtildi.
Üst düzey bir Türk savunma kaynağı Reuters'a yaptığı açıklamada Ankara'nın Salı günkü toplantıyı terör örgütü YPG'nin geri çekilmesi talebini artırmak için kullanacağını söyledi.
HER TÜRLÜ ADIMI ATMAYA HAZIRIZ
Kaynak, "YPG kesinlikle Ayn İsa'yı terk etmeli. Bu amaçla her türlü adımı atmaya hazırız" dedi.
Rus savunma bakanlığı Pazar günü bölgeye daha fazla asker gönderdiğini açıkladı.
Daha önce, Türk tarafıyla yapılan müzakereler sırasında, Rusya-Suriye ortak gözlem noktalarının konuşlandırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.