Boris Johnson protestolara takılınca ortak basın toplantısında kürsü boş kaldı

Lüksemburg'da mevkidaşı Xavier Bettel ile basın toplantısı yapması gereken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, toplantıda kameraların karşısına geçmedi. Johnson'un protestolar sebebiyle ikili basın toplantısına katılamadığı belirtilirken, Bettel yanındaki boş kürsüyle açıklama yapmak zorunda kaldı.
Öte yandan Boris Johnson, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Lüksemburg'da bir araya geldi. Johnson'un bugün Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'e Brexit konusunda bir anlaşma sağlamayı istediğini ancak Brexit için belirlenen 31 Ekim tarihini ertelemeye niyetli olmadığını söyleyeceği açıklanınca, İngiltere'de tartışmalar yeniden hararetlenmişti.