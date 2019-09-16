Boris Johnson protestolara takılınca ortak basın toplantısında kürsü boş kaldı

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KKTC'de indirilen Türk bayrağı ve çalınan Denktaş fotoğrafı teslim edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçtiğimiz hafta, ayin için verilen izinle sınırı geçen bir Rum tarafından indirilen Türk bayrağı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın fotoğrafı, diplomatik krize neden olmuştu. Türk bayrağı ve o fotoğraf Türk tarafına iade edildi.