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Dünya Bosnanın son kadısı Becir Efendinin eşi Nimeta Jahic yaşamını yitirdi
AVRUPA

Bosna'nın son kadısı Becir Efendi'nin eşi Nimeta Jahic yaşamını yitirdi

Bosna Hersek'in son kadısı olan Becir Efendi'nin eşi Nimeta Jahic, 99 yaşında Saraybosna'daki evinde hayatını kaybetti. Annesini sabaha karşı kaybettiklerini söyleyen oğlu Munir Jahic, birkaç ay önce 99 yaşına giren Nimeta Jahic'in cenazesinin yarın Saraybosna'da defnedileceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Becir Efendi'nin eşi Nimeta Jahic.
Becir Efendi'nin eşi Nimeta Jahic.

Bosna Hersek'in son kadısı Becir Efendi'nin eşi Nimeta Jahic, 2 gündür zatürre nedeniyle durumu ağırlaşan annesinin Saraybosna'daki evlerinde öldüğünü ifade etti.

  • Babası eski bir Osmanlı paşası olan Nimeta, aynı zamanda Bosna Hersek'in son kadısının da eşiydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nimeta Jahic.

Bosna Hersek'e gelin gitmiş bir Türk kadını

Kosova'nın Prizren şehrinde yaşayan bir Türk ailesinin kızı olarak 1922'de dünyaya gelen Nimeta, kadı olan Boşnak eşinin Prizren'deki görevi sırasında evlenip daha sonra Bosna Hersek'e yerleşmişti.

  • Bosna Hersek'e gelin gelmiş bir Türk kadını olan Nimeta, Türkçenin yanı sıra Arnavutça ve Boşnakça da biliyordu.

Hem Prizren'de hem de İstanbul'da eğitim alan Nimeta Jahic, daha önce verdiği bir röportajda, Osmanlı paşası olan babasının Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak ile arkadaş olduğunu ve hala babasının apoletlerini, kemerini ve bastonunu sakladığını anlatmıştı.

Bosna'daki savaş döneminde Saraybosna'daki tünelden geçerek yardım için Türkiye'ye giden Nimeta, Türklerin savaşta Boşnaklara çok yardım ettiğini ve bundan dolayı her daim Türk halkına duacı olduğunu söylemişti.

Nimeta Jahic, Bosna Hersek'e yaptığı ziyaretlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.

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