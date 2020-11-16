Boşnak belediye başkan adayı seçildiği gün öldü: Mirsad Peco son yolculuğuna uğurlandı

Mirsad Peco'nun Travnik'in Goles kasabasında kılınan cenaze namazına adayı olduğu Demokratik Eylem Partisi (SDA) yetkililerinin yanı sıra yakınları katıldı.

Koronavirüse yakalanmıştı

Merkez Seçim Komisyonu (CIK) verilerine göre, 63 yaşındaki Peco, oyların yüzde 45'inden fazlasını alarak belediye başkanı seçildi. Ölüm belgesinin CIK'ye ulaştırılmasıyla sürecin ne şekilde ilerleyeceğinin açıklanacağı ifade edildi. Kovid-19'a yakalanan ve durumu birkaç gündür ağır olan Peco, dün sabah hayatını kaybetmişti.

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Seçimler yenilenecek mi?

SDA Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Travnik'te belediye başkanlığını kazanan SDA adayı Peco'nun dün sabah yaşamını yitirmesi nedeniyle muhtemelen burada seçimlerin yenileneceğini söylemişti.

Katılım oranı kaç?

Bu arada, Mostar dışındaki tüm şehirlerde dün yapılan yerel seçimlerde katılımın yüzde 51 olduğu bildirildi.