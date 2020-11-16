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Dünya Boşnak belediye başkan adayı seçildiği gün öldü Mirsad Peco son yolculuğuna uğurlandı
AVRUPA

Boşnak belediye başkan adayı seçildiği gün öldü: Bosna'da yerel seçim

Boşnak belediye başkan adayı seçildiği gün öldü: Mirsad Peco son yolculuğuna uğurlandı

Bosna Hersek'te dün yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Travnik kentinde belediye başkanlığına seçilen ancak aynı gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Mirsad Peco'nun cenazesi toprağa verildi.

Haber Merkezi AA
Mirsad Peco
Mirsad Peco

Mirsad Peco'nun Travnik'in Goles kasabasında kılınan cenaze namazına adayı olduğu Demokratik Eylem Partisi (SDA) yetkililerinin yanı sıra yakınları katıldı.

Koronavirüse yakalanmıştı

  • Merkez Seçim Komisyonu (CIK) verilerine göre, 63 yaşındaki Peco, oyların yüzde 45'inden fazlasını alarak belediye başkanı seçildi. Ölüm belgesinin CIK'ye ulaştırılmasıyla sürecin ne şekilde ilerleyeceğinin açıklanacağı ifade edildi. Kovid-19'a yakalanan ve durumu birkaç gündür ağır olan Peco, dün sabah hayatını kaybetmişti.

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Seçimler yenilenecek mi?

  • SDA Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Travnik'te belediye başkanlığını kazanan SDA adayı Peco'nun dün sabah yaşamını yitirmesi nedeniyle muhtemelen burada seçimlerin yenileneceğini söylemişti.

Katılım oranı kaç?

Bu arada, Mostar dışındaki tüm şehirlerde dün yapılan yerel seçimlerde katılımın yüzde 51 olduğu bildirildi.

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