Dünya Brasilia Federal Valisi 90 günlüğüne görevden alındı
AMERİKA

Brasilia Federal Valisi 90 günlüğüne görevden alındı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçilerinin Ulusal Kongre'ye düzenlediği baskının ardından Brasilia Federal Bölgesi'nin Valisini '90 gün süreyle' görevden aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Brasilia Federal Valisi 90 günlüğüne görevden alındı
Brasilia Federal Valisi Ibaneis Rocha

Bolsonaro'nun müttefiki olarak bilinen Federal Bölge Güvenlik Bakanı Anderson Torres'in görevinden azledilmesinin ardından Vali Ibaneis Rocha da 90 gün süreyle görevinden alındı.

Adalet Bakanı Flavio Dino, yaptığı açıklamada, Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasını basan 200 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Öte yandan Meksika ve Peru devlet başkanları yaptıkları açıklamalarda Kongre'ye yapılan baskını kınadı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kongre baskınını kınayarak "Brezilya'da oligarşik iktidar liderliği, onların sözcüleri ve fanatikleri tarafından teşvik edilen darbe girişimi kınanmalı. Bu demokratik olmayan bir girişimdir. Lula yalnız değil, ülkesinin, Meksika'nın, Amerika kıtasının ve dünyanın ilerici güçlerinin desteğine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte de sosyal medya hesabından, Brezilya'da Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkemeye yapılan baskını "şiddetle" kınadıklarını belirtti.

Görevden alınan Rocha, "Federal Bölge Güvenlik Bakanı'nın (Torres) görevden alınmasına karar verdim, tüm güvenlik güçlerini olaylara müdahale etmesi için sokaklara çıkardım." açıklamasını yapmıştı.

Yüzlerce Bolsonaro destekçisi Kongre binasını bastı

Brezilya'da dün, ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.

Aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan eski Devlet Başkanı Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılıp kontrol sağlanmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula, yapılanları "vandallık ve faşistlik" olarak nitelemiş, Brezilya'da güvenlikten sorumlu olması gereken kişilerin ise görevlerini yapmadığını bildirmişti.

Eylemcilerin devlet binalarına zorla girdiği sırada Lula, Sao Paulo eyaletindeki programını yarıda keserek başkent Brasilia'ya dönmüştü.

Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre binasını bastı
OYNAT 00:59
Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre binasını bastı
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri başkent Brasilia'da yer alan Ulusal Kongre binasını bastı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Brezilya’da kongre binasının işgal edildiği anlar
OYNAT 01:48
Brezilya’da kongre binasının işgal edildiği anlar
Brezilya'da, seçimi kaybeden eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri, kongre binasını işgal etti. Başkanlık Sarayı, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarını da basan Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, polisin yoğun gazlı müdahalesi sonucu binalardan çıkarıldı.

Üç ülkeden Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya tam destek
DÜNYA
Üç ülkeden Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya tam destek
Nihat Kahveciden İrfan Can Kahveciye sitem: Sen kime kızdın?

Nihat Kahveci'den İrfan Can Kahveci'ye sitem: "Sen kime kızdın?"
Musk tarih verdi

Musk tarih verdi

​Twitter karakter sayısı 4 bine çıkıyor.
Göçmen şovuelinde patladı

Suriyeliler çoktan yola çıkmıştı.
Bahçede<br>bomba buldular

Bahçede
bomba buldular

Adana'da ​polisi alarma geçiren ihbar.

Kauçuk fabrikasında korkutan yangın.

​Meteoroloji uyardı: Salı günü ve sonrasına dikkat.

Devlet Başkanlığında kontrol yeniden sağlandı.

İsrail'in aşırı sağcı bakanından skandal karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.