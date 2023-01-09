Üç ülkeden Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya tam destek

ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesini kınayarak, Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'ya destek verdi.

Başkan Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Brezilya'da demokrasi ve iktidarın barışçıl devrine yönelik yapılan saldırıları kınadığını belirtti.

"Brezilya'nın demokratik kurumları tam desteğimize sahiptir." diyen Biden, Brezilya halkının iradesinin baltalanmaması gerektiği görüşünü paylaştı. Biden ayrıca Brezilya Devlet Başkanı Lula ile çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Brezilya'da demokrasiyi baltalamaya yönelik şiddetli girişimlerin yasa dışı olduğunu belirterek, "Devlet Başkanı Lula ve Brezilya hükümeti İngiltere'nin tam desteğine sahip." ifadesini kullandı.

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İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da yaşanan hadiselerden ötürü duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Martin, paylaşımında, “İrlanda, demokratik kurumlara yönelik bu şiddetli saldırıyı kınıyor ve Lula ile Brezilya demokrasisini tamamen destekliyor." ifadesine yer verdi.

Brasilia'daki Bolsonaro yanlısı gösteriler

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da gösteri düzenleyen Bolsonaro yanlısı aşırı sağcı yüzlerce kişi, Kongre binasına doğru yürüyüş başlattı. Polis barikatını aşan ve çevreye zarar vererek içeri giren göstericilerin eylemi devam ediyor.

Bölgeden gelen haberlerde, göstericilerin aynı zamanda Başkanlık Sarayı ve Yüksek Mahkeme binalarına da baskın düzenledikleri, devam eden olaylara polisin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği belirtiliyor.

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Bolsonaro destekçileri orduya müdahale çağrısında bulunuyor.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, olayların olduğu sırada resmi ziyaret için Sao Paulo'da bulunuyordu.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan ve nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da, 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde Silahlı Kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede Cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahaleye çağıran gösteriler için askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

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Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.