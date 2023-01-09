Dünya Üç ülkeden Brezilya Devlet Başkanı Lulaya tam destek
AMERİKA

Üç ülkeden Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya tam destek

ABD, İngiltere ve İrlanda, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesine tepki göstererek, Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'ya tam destek verdi.

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Haber Merkezi AA
Üç ülkeden Brezilya Devlet Başkanı Lulaya tam destek
Brezilya'da, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı

ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesini kınayarak, Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'ya destek verdi.

Başkan Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Brezilya'da demokrasi ve iktidarın barışçıl devrine yönelik yapılan saldırıları kınadığını belirtti.

"Brezilya'nın demokratik kurumları tam desteğimize sahiptir." diyen Biden, Brezilya halkının iradesinin baltalanmaması gerektiği görüşünü paylaştı. Biden ayrıca Brezilya Devlet Başkanı Lula ile çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Brezilya'da demokrasiyi baltalamaya yönelik şiddetli girişimlerin yasa dışı olduğunu belirterek, "Devlet Başkanı Lula ve Brezilya hükümeti İngiltere'nin tam desteğine sahip." ifadesini kullandı.

İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da yaşanan hadiselerden ötürü duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Martin, paylaşımında, “İrlanda, demokratik kurumlara yönelik bu şiddetli saldırıyı kınıyor ve Lula ile Brezilya demokrasisini tamamen destekliyor." ifadesine yer verdi.

Brasilia'daki Bolsonaro yanlısı gösteriler

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da gösteri düzenleyen Bolsonaro yanlısı aşırı sağcı yüzlerce kişi, Kongre binasına doğru yürüyüş başlattı. Polis barikatını aşan ve çevreye zarar vererek içeri giren göstericilerin eylemi devam ediyor.

Bölgeden gelen haberlerde, göstericilerin aynı zamanda Başkanlık Sarayı ve Yüksek Mahkeme binalarına da baskın düzenledikleri, devam eden olaylara polisin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği belirtiliyor.

Bolsonaro destekçileri orduya müdahale çağrısında bulunuyor.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, olayların olduğu sırada resmi ziyaret için Sao Paulo'da bulunuyordu.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan ve nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da, 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde Silahlı Kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede Cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahaleye çağıran gösteriler için askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

Brezilya'yı sarsan baskın: Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol yeniden sağlandı
FOTOĞRAF 108
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Ülkede Başkanlık Sarayı, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarını basan Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, polisin yoğun gazlı müdahalesi sonucu binalardan çıkarıldı.
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Göstericileri söz konusu binaların dışına çıkartan güvenlik güçleri, buradaki kontrolü tamamen sağladı.
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Polisin yoğun güvenlik önlemi ve olaylara karışan göstericilerin gözaltına alınmasının ise sürdüğü belirtildi.
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silvanın, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkemeyi basan göstericilere müdahale emri sonrası 150 gösterici gözaltına alınmıştı.
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Başkanlık, Yüksek Mahkeme ve Kongreyi işgal edenlerin teşvik edildiğini vurgulayan Lula, Bunu yapanlar kanunun gücüyle cezalandırılacak. Henüz hükümeti kurarken pazar gününün sessizliğinden faydalandılar. Eski cumhurbaşkanının (Bolsonaro) birkaç konuşmasının buna yol açtığı biliniyor. Bu da onun ve onu destekleyen yanlılarının sorumluluğudur. ifadesini kullanmıştı.
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Ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girmişti.
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Aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra devlet başkanlığı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.
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Güney Amerikanın en büyük ülkesi olan ve nüfusu 212 milyonu aşan Brezilyada 30 Ekim 2022de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.
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Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lulanın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.
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Ülkede Cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasımda Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lulaya karşı müdahaleye çağırıp askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.
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Brezilyada devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023te parlamentoda yemin etmişti.
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Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
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Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
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Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilya'yı sarsan baskın: Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol yeniden sağlandı
Brezilya'da, Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri bu binalardan çıkartılıp kontrol sağlandı.


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