Dünya Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaroya yalan haber soruşturması
AMERİKA

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya yalan haber soruşturması

Aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs aşısının AIDS kapma ihtimalini artırdığına yönelik asılsız bir iddiada bulunmuştu. Brezilya Yüksek Mahkemesi, bu açıklama sonrası Bolsonaro hakkında "yalan haber yaymak" suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi.

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Haber Merkezi İHA
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaroya yalan haber soruşturması
Jair Bolsonaro

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 21 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, Kovid-19 aşılarının AIDS’e yakalanma ihtimalini arttırdığı yönünde asılsız bir söylemde bulunmuştu.

'YALAN HABER YAYDI'

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Brezilya liderin yalan haber yaydığını ifade ederek soruşturma başlatılması kararı aldı. Bolsonaro’nun Kovid-19 aşılarına yönelik yorumları ile internette sahte haber yaymakla suçlanan bir grubun eylemleri arasındaki ilişkinin araştırılması gerektiğini belirtti.

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VİDEOLARI KALDIRILDI

Yaptığı açıklamanın ardından Bolsonaro'nun iddiayı dillendirdiği yayın Facebook, Youtube ve Instagram'dan kaldırılmış, devlet başkanının Youtube hesabı 1 hafta askıya alınmıştı. İddia, bilim adamları ve tıp uzmanları tarafından şiddetle reddedilmişti.

DOKUZ SUÇLAMA

Bolsonaro hükümeti hakkında salgını yönetme biçimine yönelik başlatılan farklı bir soruşturma da sürüyor. Brezilya hükümetinin salgınla mücadelede ihmalkar davranıp davranmadığını incelemek için kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu, Bolsonaro’nun 9 suçla itham edildiği raporu geçtiğimiz 27 Ekim’de onaylamıştı.

BREZİLYA'DA SON DURUM

Brezilya’da koronavirüs salgınında şu ana kadar 22 milyon 129 bin 409 vaka tespit edilirken, 615 bin 454 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke olan Brezilya, kovid-19’dan en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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