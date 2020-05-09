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Dünya Brezilyada çevre katliamı Ordu yasa dışı ağaç kesenler için devreye giriyor
AMERİKA

Brezilya'da çevre katliamı: Ordu yasa dışı ağaç kesenler için devreye giriyor

Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarında yasa dışı kesimler nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 arttı. Sadece bu 2020'nin ilk 4 ayında 405 kilometre karelik bir orman kesildi.

Brezilya ordusu Amazonlardaki kaçak ormancılık ve madencilik faaliyetlerini engellemek için bölgeyi denetlemeye hazırlandığını açıkladı.

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Brezilya ordusu Amazonlardaki kaçak ormancılık ve madencilik faaliyetlerini engellemek için bölgeyi denetlemeye hazırlandığını açıkladı. Kesimler 2020'nin ilk dört ayında da 2019'un ilk dört ayına kıyasla yüzde 55 arttı.

  • Çevreciler Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun söylemi ve politikalarının yasadışı faaliyetleri teşvik ettiğini savunuyor.

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Denetim azaldı kesim arttı

Bunu reddeden Bolsonaro ise bu hafta orduyu ormanları korumaya göndereceğini açıklamıştı. Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu yılın ilk dört ayında 405 kilometre karelik bir orman kesildi. Bölgedeki çevre koruma grupları, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle son dönemde bölgeye gönderilen denetim memurlarının sayısının azaldığını belirtiyor.

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  • Güney Amerika'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Brezilya'da 141 vaka tespit edildi, ölü sayısı ise 10 bine yaklaştı.

Virüsü umursamıyorlar

Imazon adlı çevre koruma derneğinden araştırmacı Paul Barretto "Bölgeye daha az denetçi gelse de kaçak orman kesenler virüsü umursamadan faaliyetlerine devam ediyor" diyor.

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