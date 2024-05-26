Brezilya'da salgın: Sel sonrası su kaynaklı hastalık vakaları tespit edildi

“Bu hastalık enfekte olmuş hayvanın idrarıyla kirlenmiş su veya toprağa temas edilmesiyle bulaşabilmektedir. Hasta hayvanın idrarının bulaştığı yerde bakteri haftalarca hatta aylarca canlı kalabilir. Yabani ve evcil hayvanlar bu bakteriyi taşıyabilmektedir. Bu hayvanlar arasında sığırlar, domuzlar, atlar, köpekler, kemirgenler ve yabani hayvanlar yer almaktadır. Enfekte olmuş hayvanlar da hiçbir bulgu vermeyebilir. Bakteri vücuda cilt yoluyla özellikle cilt bütünlüğünün bozulduğu kesiklerden ya da mukozalardan (göz, burun, veya ağız) girebilmektedir. Leptospiroz salgınları genellikle sel suları gibi kirlenmiş suya maruz kalınmasından kaynaklanır. İnsandan insana bulaşması nadirdir. İyileşme birkaç gün, 3 hafta veya daha uzun olacak şekilde sürebilir. Tedavisiz iyileşme ise aylarca sürebilmektedir. Tedavi olmayan leptospirozlu hastalarda böbrek hasarı, menenjit, karaciğer yetmezliği, solunum sıkıntısı gelişebilir ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Leptospiroz tüm dünyada görülebilir, ancak ılıman ve tropik iklimlerde daha yaygındır. Açık havada ya da hayvanlar ile temas ederek çalışmak zorunda olan mesleklerde hastalığın görülme riski daha fazladır.”