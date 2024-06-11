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YKS'de görev alan gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? Gözler şimdi ÖSYM görevli ücreti ödeme tarihinde

YKS gözetmen ücreti ödeme tarihi 2024, sınav sonrası öğretmenlerin gündemine geldi. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde tamamlanan YKS sınavında görevli olan kişiler ÖSYM tarafından görevli ücreti alacak. Sınavın geride kalması ile YKS gözetmen/ görevli ücreti ödeme tarihleri merak kazandı. Türkiye'nin 81 ilinde sınavda görev alan öğretmenler YKS görevli ücreti ne zaman alacak? 2024 YKS görevli /gözetmen ücreti ne kadar ödenecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

15:09 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
YKS gözetmen ücretleri
YKS gözetmen ücretleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumları geride kaldı. Peki, YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? YKS görevli/gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?

2024 SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Birçok salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda görev alıyor.

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

LGS oturumlarında görev alan görevlilerin ücretlerinin Haziran ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor.



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