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Dünya

Brüksel Konferansı 14-15 Haziran'da yapılacak

Yaşanan krizlerden olumsuz etkilenmiş Suriye ve bölgedeki mültecilerin ihtiyaçlarına cevap vermek ve gereken finansal desteği sağlamak amacıyla "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 7’nci Brüksel Konferansı 14-15 Haziran'da düzenlenecek.

14:23 . 2/06/2023 Cuma
AA
Brüksel Konferansı 14-15 Haziran'da yapılacak.

Brüksel Konferansı 14-15 Haziran'da yapılacak.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Haziran'da Avrupa Parlamentosu'nda "Diyalog Günü" adı verilen panelde Suriye içinden, bölgeden ve diasporadan sivil toplum önderleri, Suriye halkının karşı karşıya olduğu zorlukları anlatacak.


15 Haziran'da ise bakanlar düzeyinde konferansa geçilecek. AB üyeleri ve Suriye'ye komşu ülkelerle Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya gelecek.


İki günlük etkinliğe, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci Josep Borrell, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic başkanlık edecek.


Konferans, AB'nin Suriye halkına olan bağlılığını ve desteğini yinelemeyi, Suriye'de ve komşu ülkelerde yaşayan, Suriyelilerin artan ihtiyaçlarını karşılamak için insani ve mali desteği seferber etmeyi amaçlıyor. Ayrıca Lübnan, Ürdün, Türkiye, Mısır ve Irak gibi yerinden edilmiş insanlara ve mültecilere karşı dayanışma gösteren ülkelere siyasi ve mali destek toplanması hedefleniyor.


Geçen seneki konferansta 6,4 milyar avro taahhüt edilmişti.


#Suriye
#Brüksel Konferansı
#Avrupa Birliği
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