Dünya Bulgaristan Parlamentosu ABDden 8 yeni F-16 uçağının alımına onay verdi
AVRUPA

Bulgaristan Parlamentosu ABD’den 8 yeni F-16 uçağının alımına onay verdi

Bulgaristan Parlamentosu, hükümetin ABD'den 8 "F-16 Block 70" tipi savaş uçağı almasına onay verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bulgaristan Parlamentosu ABD’den 8 yeni F-16 uçağının alımına onay verdi
F-16

Parlamentoda yapılan oylamada, hükümetin ABD'den 8 "F-16 Block 70" tipi savaş uçağı almasını öngören tasarısı 49'a karşı 162 oyla kabul edildi.

Kabul edilen yasaya göre Bulgaristan, bir milyar 296 milyon dolar karşılığında ABD'den 8 savaş uçağı alacak.

Uçakların 2027 yılına kadar teslim edileceği kaydedildi.

Bulgaristan daha önce aynı tipten 8 savaş uçağının ABD'den alınması için yine parlamento kararıyla 2019 yılında 1,1 milyar dolarlık peşin ödeme yapmıştı.

Üretimini geciktiren ABD, ilk uçağının 2025 yılında Bulgaristan’a teslim edileceğini bildirmişti.

Hava filosuna katılacak 16 F-16, ülkenin hava sahasının korunmasında görevi devralacak.

Bulgaristan Hava Kuvvetleri, 15 eski Rus yapımı MiG-29 uçağından oluşuyor. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş yüzünden bu uçakların bakım ve onarımı yapılamıyor.

ABD, Bulgaristan’a 'ikinci el' F-16 hibe edecek
DÜNYA
ABD, Bulgaristan’a 'ikinci el' F-16 hibe edecek

Bulgaristan ABD'den alacağı F-16'ların sayısını 16'ya çıkarttı
DÜNYA
Bulgaristan ABD'den alacağı F-16'ların sayısını 16'ya çıkarttı
Durumu çok kritik

'Durumu çok kritik'

Bitlis'te kuduz köpek tarafından ısırılmıştı.
Piyasa değeri 2,5 milyon lira

Piyasa değeri
2,5 milyon lira

Mersin'de ambergris ele geçirildi.
Neden kaçakdövüşüyorsunuz?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'başörtüsü' tepkisi.

Bartın'daki maden faciasına ilişkin acı haberi paylaştı.

​İstanbul merkezli 25 ilde 'ehliyet' operasyonu.

Karışıklık olmasın diye isimlerinin yanına rakam koyuyorlar.

​Kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.