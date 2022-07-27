Dünya Bulgaristan ABDden alacağı F-16ların sayısını 16ya çıkarttı
AVRUPA

Bulgaristan ABD'den alacağı F-16'ların sayısını 16'ya çıkarttı

Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, daha önce peşin alınan 8 F-16'nın filosunu tamamlamak için ABD'den aynı tip 8 savaş uçağı daha alınacağını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Bulgaristan ABDden alacağı F-16ların sayısını 16ya çıkarttı
Arşiv

İstifa eden Başbakan Kiril Petkov hükümetinin Savunma Bakanı Zakov, parlamentonun Savunma Komisyonu üyelerine yaptığı açıklamada, ABD'li silah üreticisi Lockheed Martin'den 8 F-16 Block 70 tipi uçak alımı için teklif alındığını söyledi.

Ülkenin hava sahasının güvenliğinden sorumlu olacak yeni uçakların, eski tip Rus MiG-29'lardan oluşan hava kuvvetleri filosunu yenilemesi bekleniyor.

Parlamentonun onayıyla ilk 8 F-16 uçağının peşin olarak 1 milyar 673 milyon dolara alındığına dikkati çeken Zakov, yeni uçaklar için 1 milyar 32 milyon dolar teklif alındığını kaydetti. Bakan, bu rakamın ödemesinin ise vadeli şekilde 9 yıla kadar uzatılabileceğini ifade etti.

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Zakov, satın alınan ilk uçakların üreticinin bildirdiği çeşitli nedenlerden 2025'te teslim edilmesinin beklendiğini dile getirerek, gecikme nedeniyle ABD'nin Bulgaristan'a 35 milyon dolarlık tazminat ödeyeceğini kaydetti.

Tazminatın nakit olmayacağını aktaran Zakov, bu rakamın 25 milyon dolarının uçakların roket donatımı şeklinde verileceğini, kalan miktarın ise pilotlara hassas güdümlü silah kullanımı eğitimi olarak verilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

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"Ara uçak sorunu"

İlk F-16'ların mart 2025'e kadar teslim edilmemesi durumunda diğer 8 uçağın ödemesinin de erteleneceğini ifade eden Zakov, o arada Bulgaristan'ın hava sahasının korunmasında çıkacak sorunlara değindi.

Zakov, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Bulgaristan'ın elindeki uçabilen MiG savaş uçaklarının bakımının imkansız hale geldiğini kaydetti.

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Bulgar Hava Kuvvetlerinin, F-16'ların gelişine kadar "ara uçak sorunu" yaşayabileceğini belirten Zakov, o arada hava sahasının korunması için bazı ülkelerden geçici uçak temin edilmesiyle ilgili müzakereler yapıldığını söyledi.

Zakov, "Belirli bir uçak tipinden şimdilik söz edemem. Başta ABD olmak üzere birkaç ülke ile görüşüyoruz. ABD ile görüşmelerimiz en ileri safhada sürüyor." dedi. Bakan Zakov, geçici olarak uçak kiralamanın eski MiG'lerin teknik bakımından daha pahalı olmayacağını ifade etti.

Bulgaristan, eski MiG'lerin bazılarının Ukrayna'ya verilmesini kabul etmemişti. Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Rumen Radev Ukrayna'nın bu talebine karşı çıkmış, parlamentoda yapılan görüşmelerde Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve benzer görüşteki diğer partiler Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını reddetmişti.

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