Dünya Bulgaristanda paketlendi Yakalayıp bıraktılar
AVRUPA

Bulgaristan'da paketlendi: Yakalayıp bıraktılar

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

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Fazlı Şahan Yeni Şafak
Bulgaristanda paketlendi: Yakalayıp bıraktılar
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik işlemleri başlattı.

YAKALAYIP BIRAKTILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'daki temasları sırasında Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Soylu, şunları kaydetti: "Yaklaşık 4 gün önce Svilengrad şehrinde Levent Göktaş kaçak olarak Bulgar güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalandıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bundan Türkiye kamuoyunun bir bilgisi yok. Bir ödeme karşılığı, kendi iç kanunları çerçevesinde... Biz bunun üzerine tekrar yüklendik ve neticede dün akşam (önceki gün) itibarıyla gözaltına alındı ve biyometrik verileriyle bizim aradığımız kişi olduğu belirlendi. Ama bundan önce, orada olduğunu öğrenince Interpol üzerinden hemen kırmızı bülten çıkardık. 24 saat içerisinde kırmızı bülteni Bulgaristan makamlarına ve komşu ülkelerin makamlarına da iletmiş olduk."

İADESİ İÇİN 2 YÖNTEM VAR

  • Levent Göktaş'ın iadesine ilişkin bilgi veren Soylu, "İki türlü yöntem vardır, bir deport yöntemi, deport edebilirler, ikincisi de mahkeme süreci. Hangisini tercih edeceklerse biz iki sürece de talibiz. Ama deport yöntemi bizim için daha basit bir süreç. Mahkeme süreci biraz daha uzun bir süreç ama biz iki süreci de takip ediyoruz. Hem Arnavutluk'ta hem Bulgaristan'da hem Karadağ’da hem İtalya'da hem de Arjantin'de takip ediyoruz" şeklinde konuştu. Bakan Soylu, şu anda Türkiye’de 4 veya daha fazla cinayetin zanlısı olan Barış Boy’un İtalya’da, Binali Camgöz ve Deniz Camgöz’ün Karadağ’da, Serkan Kurtuluş’un ise Arjantin’de, yakalandığını sözlerine ekledi.


İlk yakalanan Bozkır

FETÖ terör örgütü ve örgüt lideri Fetullah Gülen'le ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve paralel yapının hedefi haline gelen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de Ankara’daki evinin önünde suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022’de MİT tarafından Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti.

Necip Hablemitoğlu suikasti zanlısı Levent Göktaş yakalandı
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Necip Hablemitoğlu suikasti zanlısı Levent Göktaş yakalandı
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