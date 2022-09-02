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Necip Hablemitoğlu suikasti zanlısı Levent Göktaş yakalandı

Son dakika haberine göre, Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli Albay Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı. Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemleri başlattı. Göktaş için Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Levent Göktaş nerede yakalandı, nasıl yakalandı?
Emekli Albay Levent Göktaş

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, EGM İnterpol Daire Başkanlığının talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Svilengrad'da gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemleri başlattı.

Levent Göktaş kimdir?

Mustafa Levent Göktaş 8 Haziran 1959 yılında Tokat’ın Erbaa ilçesinde Çerkes asıllı Göktaş asker ve aynı zamanda avukattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığı dönemde, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ve Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinde görev aldı. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma Birliği’nde alay komutanlığı görevinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 adet üstün cesaret ve feragat madalyasına sahip olan tek kişidir. 2004'te askerlikten emekli olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.

7 Ocak 2009'da Ergenekon soruşturmasının 10. dalga operasyonunda gözaltına alındı ve birkaç gün sonra "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Suçlamaları reddetti.

5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının, tutuklulukta azami sürenin 5 yıla inmesinin ve Ergenekon mahkemesinin gerekçeli kararını yazmamasına dair Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından 10 Mart 2014 tarihinde tahliye edildi. Hakkındaki kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi 21 Nisan 2016'da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı bozdu. 9 Haziran 2022'de Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasında aralarında Levent Göktaş'ın da bulunduğu 9 emekli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Fakat Göktaş adresinde bulunamadı.

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