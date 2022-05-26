'Çabuk ol köle': Fransa'da kuryeye atılan mesaja bin avro ceza

Ukrayna'da Bayraktar fırtınası devam ediyor: SİHA'lar için özel klip çekildi

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı harekatta 2 ay geride kalırken Bayraktar TB2 SİHA'lar savaşın seyrini değiştirmeye devam ediyor. Ukrayna'da adına şarkılar yazılan TB2 SİHA'lar için bu kez bir klip çekildi. Klipte, Bayraktar saldırılarından görüntüler ve SİHA'ların imha ettiği Rus savaş araçları yer aldı.



