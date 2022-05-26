Dünya Çabuk ol köle Fransada kuryeye atılan mesaja bin avro ceza
AVRUPA

'Çabuk ol köle': Fransa'da kuryeye atılan mesaja bin avro ceza

Fransa’da mahkeme, çevrimiçi yemek sipariş şirketi kuryesine “Çabuk ol köle” mesajı gönderen tüketiciyi para cezasına çarptırdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Çabuk ol köle: Fransada kuryeye atılan mesaja bin avro ceza
Fransa'da kuryeye 'Çabuk ol köle' mesajı gönderen tüketiciye 1000 euro ceza verildi.

France Bleu Mayenne'nin haberine göre, ülkenin Laval kentinde 2021’de ünlü bir çevrimiçi yemek sipariş şirketinde kuryelik yapan Gine asıllı Yaya Guirassy, siparişini götüreceği tüketici tarafından gönderilen “Çabuk ol köle” mesajıyla karşılaştı.

Mesajın ardından siparişi götürmekten vazgeçen Guirassy, “kökene dayalı hakaret” gerekçesiyle şikayette bulundu.

“Irkçı hakaret” gerekçesiyle yargılanan tüketici, 23 Mayıs’ta düzenlenen mahkemeye gelmedi.

Mahkeme, tüketiciyi 1000 avro para cezasına çarptırdı.

Gözü dönmüş taksici testereyle kuryeye saldırdı
GÜNDEM
Gözü dönmüş taksici testereyle kuryeye saldırdı

Esnaf kuryeye kadro gözüktü: Artık şirketler 'Benim çalışanım değil' diyemeyecek
GÜNDEM
Esnaf kuryeye kadro gözüktü: Artık şirketler 'Benim çalışanım değil' diyemeyecek
Ölüm ejderhası keşfedildi

Ölüm ejderhası keşfedildi

​Bugüne kadar uçan en büyük sürüngen.
Antik yol göründü

Antik yol göründü

Maldivler'i aratmayan 'Çarpanak' yarımadaya dönüşüyor.
Pençe-Kilit operasyonunda bir askerimiz şehit oldu

​Yalan ve iftirada sınır yok.

​3600 ek gösterge çalışması tamam, detaylar belli oldu.

​Oğlunun arandığını duyan kadın polislere yakındı.

Uzmanlar sırrını çözmek için uğraşıyor.

​Rusya ve ABD Türkiye'nin ardından geliyor.

​İBB, Taksim Metrosu'nda İstanbul'un fethini anlatan panolara tahammül edemedi.

​Hedefte 30 suç örgütü ve grubu yer alıyor.

​George Floyd'un ölümünün üzerinden iki yıl geçti.

​Kira fiyatlarındaki fahiş artış ev sahiplerinin iştahını kabarttı.
Karavanlar birbirine girdi

Karavanlar birbirine girdi

​İstanbul'daki zincirleme kazada altı yaralı var.

​Fransa'da kuryeye atılan mesaja bin avro ceza.

​Lokantada yemek yedi dakikalar sonrası korkunç.

Baskına giden damat ve babasına meydan dayağı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.