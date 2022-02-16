Gözü dönmüş taksici testereyle kuryeye saldırdı.

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksi sürücüsü ile motosikletli kurye arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
TESTEREYİ KURYENİN ÜZERİNE SALLADI
Aracından testere ile inen taksi şoförü, motosikletli kuryenin üzerine yürüdü. Taksi sürücüsü sol eliyle kuryeye vurmaya çalışırken, sağ elinde bulunan testereyi ise kuryenin üzerine doğru salladı. Araya giren vatandaşlar tarafları ayırdı. O anlar araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontrolleri gerçekleştirdi.
Denetimlerde 4 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan, 2 taksiciye de taksimetreden dolayı toplamda 3291 TL ceza kesildi.
Aksaray'dan aldığı turistleri Eminönü'ne getiren taksici denetime takıldı.
Denetim yapan ekipler taksimetrede 250 TL yazmasından şüphelenerek araçta inceleme yaptı.
Ayrıca ekipler, turistleri telefonda çevirmenle görüştürdü. Yapılan görüşmede turistlerin taksiye 10 dakika önce bindiği anlaşıldı.
Ekipler araç üzerinde yaptığı incelemede direksiyon altında taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme buldu.
aksi, inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Taksici Göksel Zevkler ise yolcunun 'tur attır' dediğini iddia ederek gezdirdiğini söyledi.
Taksimetre ve emniyet kemerinden dolayı ceza kesilen taksici Osman Şahin, \"Emniyet kemeri takamıyorum. Çocukluğumdan beri üzerimde bir stres var. Ondan dolayı takmıyorum. <br><br>Durak yolcusu 20 TL zaten yabancı değil ki Türk yolcu. Yakın mesafe olduğu için açmadım. 20 TL tutuyor zaten. Abartılacak bir durum yok.\" dedi. <br><br>Bir diğer taksi şoförü de yeni yolcu indirdiği için emniyet kemeri takmayı unuttuğunu söyledi.
250 TL taksimetre ücreti ekipleri şüphelendirdi: Direksiyon altında düğme bulundu
Eminönü'nde bir taksici, Aksaray'dan aldığı yolcuyu Eminönü'ne getirirken denetime takıldı. Taksimetrede 250 TL yazması ekipleri şüphelendirdi. Araçta yapılan incelemede taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme bulundu. Taksi inceleme yapılmak üzere otoparka çekildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafikte taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi.
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Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu'nda yaşandı. Fransa'dan Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki Loubna-Djamel Bendeddouche çifti, Karaköy'de kaldıkları otelin önünden 34 THL 61 plakalı taksiye binerek Taksim'e gitmek istediklerini söyledi.
İddiaya göre, taksimetre 21 lirayı gösterdi. 100 TL veren turistlere taksici, \"para yok, gidin\" diye bağırmaya başladı. Taksicinin para üstünü vermediğini ileri süren Fransız çift arasındaki tartışma büyüyerek arbedeye döndü.
Bu sırada Djamel Bendeddouche'yi Taksim'de araçtan indiren sürücü, kadın turisti ise araca kilitleyerek kaçırdı. O anlar kadın turist cep telefonuyla kaydetti. Görüntüleri çeken kadının \"Bu şaka mı ne? Beni Taksim'e geri götür\" diye defalarca bağırdığı duyuluyor.
KADINI ZORLA TAKSİDEN İNDİRDİ<br>Loubna Bendeddouche'nin ifadesine göre, bir süre kadını ara sokaklarda gezdiren taksici, daha sonra Karaköy'e yöneldi. Meclis-i Mebusan Caddesi'ne gelen sürücü, burada kadını darp ederek araçtan indirmek istedi. Taksici ile kadın turist arasında burada yaşananlar da olay yerindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla ile kaydedildi.
KADININ SAÇLARINDAN ÇEKEREK ARAÇTAN İNDİRDİ<br>Cep telefonu görüntülerinde, kadını darp ettiği görülen taksici, kadının çekerek zorla araçtan indiriyor. Kadını yerlerde sürükleyen taksici, bir taraftan da kadına küfürler ediyor.
KADIN VE KOCASI TAKSİCİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU<br>Yaşananları anlatan Loubna Bendeddouche, \"Taksim'e gitmek için taksiye bindik. Taksimetrede 20 yazıyordu, bende ödemek için 100 lira verdim. Para üstünü ver dedim, bana \"hayır\" dedi. Neden olduğunu sordum. 'Çünkü çok trafik vardı' dedi. Ben de 'Umurumda değil, para üstünü ver' dedim ama 'hayır' dedi. Kocam araçtan indi ama kocamı araca geri çekti ve dolaştırmaya başladı. Sürekli 'dur' dedik. Sonra bizi buraya getirdi ve bana saldırdı. Saçıma asıldı, ceketime asıldı ve ceketimi yırttı. Ceketime bakın, ayakkabıma bakın. Tırnaklarıma bakın hepsi kırık. Bu doğru değil\" dedi. Kıyafetlerini gösteren Loubna Bendeddouche'nin arbede sırasında kırılan tırnakları ise olay yerinde kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Fransız turistleri alarak karakola götürdü. İfadesi alınan turistler taksi sürücüsünden şikayetçi oldu. Polisin taksiciyi gözaltına aldığı öğrenildi.
Turistlerin şikayeti üzerine Mesut D. (32) gözaltına alındı.<br>\"Yağma (Gasp)\" ve \"Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma\" suçlarından hakkında işlem yapılan taksici Mesut D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.<br>
İstanbul'da taksici kadın turisti önce kaçırdı sonra darbetti
Şişli'den aldığı Fransız turistleri Taksim'e getiren taksici, iddiaya göre turistlerden fazla para istedi. Turistlerin karşı çıkması üzerine çıkan tartışmanın ardından aracı kilitleyen taksicini, kadın turisti kaçırdığı öne sürüldü. Kadın turisti darp eden taksici, bir süre sonra kadını yaka paça taksiden atarak sürükledi. O anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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Üsküdar, Altunizde'de sabah saatlerinde gazeteci Fırat Fıstık taksiye binmek istedi. 34 TBP 61 plakalı taksinin şoförü Fıstık'ı aracına almadı.
Fıstık, bunun üzerine telefonunun kamerası ile görüntü almaya başladı.
Fıstık'ı kafana sıkarım\" diyerek tehdit eden taksici küfrederek aracından çıktı. O anlar görüntülere yansıdı.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri olayın yaşandığı yerde taksilere yönelik denetim yaptı.
Üsküdar'da taksisine almadı: Görüntülenince 'kafana sıkarım' diye tehdit etti
Üsküdar'da aracına almadığı yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen taksici, küfrederek yolcuyu 'kafana sıkarım' diye tehdit etti.