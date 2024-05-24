California Üniversitesi Filistin'e destek gösterilerine yeniden başladı

Filistin'e destek gösterisine katılan öğrencilerin bir kısmı bu uyarı üzerine protestoyu sonlandırdı fakat bazıları "Dodd Hall" okul binasında tekrar toplandı.

"UCLA öğretim üyeleri ve çalışanları olarak öğrencilerimizin yanında duruyoruz"

"UCLA öğretim üyeleri ve çalışanları olarak öğrencilerimizin yanında duruyoruz"

Öğrenciler, önceki gösterilerde polisin kendilerine karşı cop ve plastik mermi kullanmasının yanlış olduğuna dair sloganlar attı.

Filistin destekçisi öğrencilere bazı öğretim görevlileri ve sendika üyeleri de destek verdi. Göstericilerin taşıdığı pankartta "UCLA öğretim üyeleri ve çalışanları olarak öğrencilerimizin yanında duruyoruz." ifadesi yer aldı.