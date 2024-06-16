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Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri

2024 Kurban Bayramının birinci günü bu yıl 16 Haziran Pazar gününe denk geldi. İnsanlar bayramın birinci gününün sabahı kargoların çalışma saatlerini sorguluyor. Peki ama Yurt içi, PTT kargo, MNG kargo, aras kargo gibi birçok kargo şirketi kaçtan kaça kadar açık? İşte Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri...

15:48 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Bayramda kargo çalışma saatleri
Bayramda kargo çalışma saatleri

Bayramda bazı kurumlar kapalı olurken PTT ve kargo çalışma durumu merak ediliyor. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor. Bu sebeple ''Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? Aras, MNG, Sürat, Yurtiçi, PTT Kargo dağıtım yapacak mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte kargoların çalışma durumu

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Her dini - resmi tatillerde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da kargolar çalışmayacak.

BAYRAMDAN SONRA KARGOLAR NE ZAMAN ÇALIŞACAK?

Kargo firmaları 20 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.



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Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri