Bayramda bazı kurumlar kapalı olurken PTT ve kargo çalışma durumu merak ediliyor. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor. Bu sebeple ''Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? Aras, MNG, Sürat, Yurtiçi, PTT Kargo dağıtım yapacak mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte kargoların çalışma durumu