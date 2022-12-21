Dünya Californiada meydana gelen depremde iki kişi yaşamını yitirdi
AMERİKA

California'da meydana gelen depremde iki kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, 2 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Californiada meydana gelen depremde iki kişi yaşamını yitirdi
ABD/California

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde dün 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 2 kişi yaşamını yitirdi.

Humboldt Bölgesi Acil Durum Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün San Francisco'nun 343 kilometre kuzeydoğusundaki Ferndale bölgesinde yaşanan depremde can kayıpları olduğu belirtildi.

Açıklamada, 6,4 büyüklüğündeki depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Depremin ardından en büyüğü 4,6 büyüklüğünde olmak üzere, en az 80 artçı sarsıntı olduğu ifade edilen açıklamada, felaket nedeniyle birçok yapı ile yolun zarar gördüğüne dikkat çekildi.

Deprem nedeniyle binlerce haneye elektrik ve su verilemiyor.

Uzmanlar, bölgede yakın zamanda başka depremler de olabileceğini belirterek halka tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

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