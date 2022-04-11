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Dünya Çalışmalar üç gündür sürüyor Buçadaki toplu mezardan 46 sivilin cesedi çıkarıldı
AVRUPA

Çalışmalar üç gündür sürüyor: Buça'daki toplu mezardan 46 sivilin cesedi çıkarıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınında bulunan ve katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça şehrindeki toplu mezardan sivillerin cesetleri çıkarılmaya devam ediyor. Kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumuna gönderilen sivil cesetlerinin sayısı 46 oldu.

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Haber Merkezi AA
Çalışmalar üç gündür sürüyor: Buçadaki toplu mezardan 46 sivilin cesedi çıkarıldı
Buça'daki toplu mezardan 46 sivilin cesedi çıkarıldı

Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetlerinin çıkarılma çalışmaları şehrin Aziz Andria Kilisesi'nin bahçesinde bulunan toplu mezarda üçüncü gününde de devam etti.

Adli tıp kurumu yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, mezarda yapılan çalışmalarda bulunan 46 ceset, DNA incelemelerinin yapılması için numaralandırılarak ilgili merkeze gönderildi.

Buça'dan korkunç görüntüler: Toplu mezardan günlerdir ceset çıkarılıyor
FOTOĞRAF 15
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Sokaklardaki ceset görüntüleriyle dünya gündemine giren Buça’daki toplu mezarda, ceset çıkarma çalışmaları bugün de devam etti.<br><br>
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Şehir merkezindeki Aziz Andria Kilisesi'nin avlusunda yer alan toplu mezardan çıkarılan cesetler, adli tıp ve kriminoloji uzmanları tarafından ölüm nedenleri incelemek ve kimlik tespitleri yapılmak üzere ilgili merkezlere gönderiliyor.<br><br>
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- Buça ve çevresindeki köylerde bulunan cesetler şehir mezarlığına getiriliyor<br><br>Buça’daki şehir mezarlığında siyah torbaların içine yerleştirilen onlarca sivilin cesedi dikkat çekiyor.
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Görevliler, buradaki cesetlerin, Buça ve çevrede öldürülen sivillere ait olduğunu belirtti. ​​​​​​​<br><br>
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Rus ordusunun çekildiği Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri büyük tepkilere neden olmuştu.<br><br>
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Buça'dan korkunç görüntüler: Toplu mezardan günlerdir ceset çıkarılıyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Buça şehrindeki toplu mezarlarda bulunan ve Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetleri, mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumlarına gönderiliyor.

ÇALIŞMALAR YARIN DA DEVAM EDECEK

Yetkililer, 3 gün süren kazı çalışmaları neticesinde çıkarılan cesetlerin genç ve orta yaşta kişilere ait olduğunu belirterek, çalışmaların yarın da devam edeceğini söyledi.

Öte yandan toplu mezardan çıkarılan cesetlerde kafa ve diz bölgelerindeki kurşun izleri dikkati çekti.

Sokaklardaki ceset görüntüleriyle dünya gündemine oturan ve Rus ordusunun nisan başında çekildiği Buça kentinde toplu mezar görüntüleri büyük tepkilere neden olmuştu.

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