Camiye saldırıda bilanço ağırlaştı: Can kaybı 100’e yükseldi

Pakistan’ın Peşaver kentinde önceki gün camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 100’e yükseldi. Yaralı sayısı ise 225 olarak açıklandı. Can kaybının artmasından endişe duyulduğu ifade edildi. Bir polis yetkilisi, saldırganın cemaatin arasındayken kendini havaya uçurduğunu söyledi. Yetkililer, kayıpların yüzde 90’ından fazlasının polis memurları olduğunu söyledi. Cami, eyalet polis teşkilatının karargahını ve terörle mücadele departmanını içeren bir yerleşkenin içinde bulunuyordu. Pakistan Taliban’ı adına önce Twitter’dan saldırı üstlenilse de daha sonra bu iddia yine örgüt tarafından reddedildi.