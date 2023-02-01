|
Dünya

Camiye saldırıda bilanço ağırlaştı: Can kaybı 100’e yükseldi

Pakistan’ın Peşaver kentinde önceki gün camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 100’e yükseldi. Cami, eyalet polis teşkilatının merkezi ve terörle mücadele departmanını da içeren bir yerleşkenin içindeydi. Bu nedenle ölenlerin yüzde 90’dan fazlası polis.

03:45 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Pakistan’ın Peşaver kentinde önceki gün camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 100’e yükseldi.

Pakistan’ın Peşaver kentinde önceki gün camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 100’e yükseldi.

Pakistan’ın Peşaver kentinde önceki gün camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 100’e yükseldi. Yaralı sayısı ise 225 olarak açıklandı. Can kaybının artmasından endişe duyulduğu ifade edildi. Bir polis yetkilisi, saldırganın cemaatin arasındayken kendini havaya uçurduğunu söyledi. Yetkililer, kayıpların yüzde 90’ından fazlasının polis memurları olduğunu söyledi. Cami, eyalet polis teşkilatının karargahını ve terörle mücadele departmanını içeren bir yerleşkenin içinde bulunuyordu. Pakistan Taliban’ı adına önce Twitter’dan saldırı üstlenilse de daha sonra bu iddia yine örgüt tarafından reddedildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün saldırının ardından kente gitmişti. Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Peşaver’den yeni döndüm. İnsani trajedinin boyutu hayal bile edilemez. Halkı derin bir keder duygusu sarmış durumda. Terörizmin en önde gelen ulusal güvenlik sorunumuz olduğuna hiç şüphem yok. Acılı ailelerin acısı kelimelerle tarif edilemezken, en içten taziyelerimi ve en içten duygularımı ifade ediyorum. Bu alçak olayın faillerine mesajım, halkımızın azmini küçümseyemezsiniz” dedi. Bombalı saldırı son dönemde Pakistan’da en fazla can kaybına sebep olan terör eylemi olarak kayda geçti.


#Pakistan
#Terör Saldırısı
#Peşaver
8 dakika önce
default-profile-img
Camiye saldırıda bilanço ağırlaştı: Can kaybı 100’e yükseldi
Anaokulunda ücretsiz yemek 6 Şubat’ta başlıyor:
Turizmde rekor gelir: 51,4 milyon turistten 46,3 milyar dolar getiri
Türkiye Yüzyılı'na bir damla da siz olun: Emine Erdoğan bütün vatandaşları su tasarrufuna davet etti
TOKİ arsa kuraları bugün başlıyor: Ankara 6 Şubat'ta çekilecek
Togg sırasına girdiler: Belediye başkanları yerli otoyu makam aracı olarak kullanacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.