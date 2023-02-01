Camiye saldırıda bilanço ağırlaştı: Can kaybı 100’e yükseldi

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Pakistan’ın Peşaver kentinde önceki gün camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 100’e yükseldi.
Pakistan’ın Peşaver kentinde önceki gün camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 100’e yükseldi. Yaralı sayısı ise 225 olarak açıklandı. Can kaybının artmasından endişe duyulduğu ifade edildi. Bir polis yetkilisi, saldırganın cemaatin arasındayken kendini havaya uçurduğunu söyledi. Yetkililer, kayıpların yüzde 90’ından fazlasının polis memurları olduğunu söyledi. Cami, eyalet polis teşkilatının karargahını ve terörle mücadele departmanını içeren bir yerleşkenin içinde bulunuyordu. Pakistan Taliban’ı adına önce Twitter’dan saldırı üstlenilse de daha sonra bu iddia yine örgüt tarafından reddedildi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün saldırının ardından kente gitmişti. Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Peşaver’den yeni döndüm. İnsani trajedinin boyutu hayal bile edilemez. Halkı derin bir keder duygusu sarmış durumda. Terörizmin en önde gelen ulusal güvenlik sorunumuz olduğuna hiç şüphem yok. Acılı ailelerin acısı kelimelerle tarif edilemezken, en içten taziyelerimi ve en içten duygularımı ifade ediyorum. Bu alçak olayın faillerine mesajım, halkımızın azmini küçümseyemezsiniz” dedi. Bombalı saldırı son dönemde Pakistan’da en fazla can kaybına sebep olan terör eylemi olarak kayda geçti.