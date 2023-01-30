Erbaş'tan camiye düzenlenen terör saldırısına kınama

"Pakistan Peşaver'de bir camiyi hedef alan terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Yapılan bu saldırıyı kınıyor, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."