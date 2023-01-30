Erbaş'tan camiye düzenlenen terör saldırısına kınama
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pakistan'da camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı. Erbaş "Yapılan bu saldırıyı kınıyor, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
17:38 . 30/01/2023 Monday
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Pakistan Peşaver'de bir camiyi hedef alan terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Yapılan bu saldırıyı kınıyor, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."
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