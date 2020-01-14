Dünya Cammu Keşmirde çığ felaketlerinde 3ü asker 8 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Cammu Keşmir'de çığ felaketlerinde 3'ü asker 8 kişi hayatını kaybetti

Keşmir'in kuzey kesimlerinde son 48 saattir etkili olan aşırı kar yağışı nedeniyle Kupvara, Baramulla ve Ganderbal bölgelerine çığ düştü.

Haber Merkezi AA
Baramulla bölgesinde çığ altında kalan 2 genç kızın ise yöre halkı tarafından kurtarıldığı ifade edildi.
Baramulla bölgesinde çığ altında kalan 2 genç kızın ise yöre halkı tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde son 48 saatte şiddetli kar yağışının beraberinde getirdiği çığ felaketlerinde 3'ü asker 8 kişinin öldüğü, 1 askerin kayıp olduğu bildirildi.

  • NDTV kanalının haberine göre, askeri kaynaklar, Kupvara bölgesindeki askeri noktaya isabet eden çığın altında kalan 3 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Felaketin ardından bazı askerlerin çığ altından kurtarıldığını aktaran kaynaklar, 1 askerin yaralandığını ve 1 askerden ise hala haber alınamadığını bildirdi.

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2 genç kız bölgedeki halk tarafından kurtarıldı

Diğer yandan yetkililer, Ganderbal bölgesinde yaşanan çığ felaketinin ardından düzenlenen kurtarma operasyonunda da karlar atlında kalan 9 sivilden 4'ünün kurtarıldığını, 5'inin ise yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Baramulla bölgesinde çığ altında kalan 2 genç kızın ise yöre halkı tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

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