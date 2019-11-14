Açık cezaevi Cammu Keşmir

KISITLAMALAR SÜRÜYOR

Hindistan’ın 5 Ağustos’ta Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırarak bölgeyi abluka altına almasının üzerinden 100 gün geçti. Hint yönetimi, aynı gün sabit telefon, internet ve cep telefonu servislerini keserek tüm bölgede sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. Bazı yasaklar kaldırılsa da bölgedeki internet ve cep telefonu servislerindeki kısıtlamalar hala devam ediyor.

MEDYA MERKEZİ KURDU

Keşmir 100 gündür ablukada

Hint hükümeti, ayrılıkçı grupların sosyal medya üzerinden örgütlenebilme ihtimaline karşı bu yasakları getirdiklerini açıklasa da birçok alanda yasakların etkisiyle işler yapılamaz hale geldi. Yasaklamalardan etkilenenlerin başında gazeteciler geliyor. İnternet üzerinden haberlerini gönderemeyen gazeteciler için Hint hükümeti bölgede kurduğu medya merkezine internet bağlantısı olan 10 bilgisayar koydu.

GAZETECİLERE KOTA

Ancak hükümet, yeni bir kararla gazetecilerin bu merkezde internet kullanımına da kısıtlama getirdi. Yeni alınan karara göre serbest haberciler ve periyodik yayın çalışanlarına medya merkezinin kullanımı kısıtlandı. Ayrıca sadece 25 yıllık mesleki deneyimi olanların serbest haberci olarak çalışabileceği, interneti her gün kullanmalarına gerek olmadığı çünkü yayınlarının haftalık veya aylık çıktığı söylendi.

Yardımlara izin vermiyor

Cammu Keşmir'de kepenkler kapatıldı.

***

Raja Faruk Haydar Han

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir Başbakanı Raja Faruk Haydar Han, Cammu Keşmir’e gönderilen yardımlara Hindistan’ın izin vermediğini söyledi. Ablukanın 100’üncü gününü değerlendiren Haydar Han, “İngiliz Lordlar Kamarası’ndan iki lord, Türkiye’nin Gazze’ye yolladığı yardım filosu gibi, (Cammu Keşmir’in başkenti) Srinagar’a ilaç ve gıda yollamak istedi. Ancak Hindistan, buna izin vermedi” dedi. Cammu Keşmir’in dünyanın en büyük açık hava cezaevi konumunda olduğunu belirten Han, Müslüman dünyasının yeterli tepki göstermemesinin kendilerini üzdüğünü belirterek, “Türkiye ve Malezya gibi birkaç ülke konuya eğildi ama zengin Arap ülkeleri, bizim için hiçbir şey yapmadı” ifadelerini kullandı.

Ticaret hayatı da etkilendi

Cammu Keşmir

Hint hükümeti, turizmciler için internet kullanımının serbest olduğu bir merkez kurdu. Rezervasyonlar ve bilet kesim işlemleri gibi tamamen internetten yapılan işlemlerin yürütülebildiği merkezde ise sadece 8 bilgisayar bulunuyor. Bölgede iş yapan 150 turizm firması işlerini buradaki 8 bilgisayarla görmeye çalışıyor. İnternetten satış yapan sitelerin de Cammu Keşmir’i kargo listelerinden çıkarması bu işlerde çalışan yüzlerce insanın ise işsiz kalmasına sebep oldu.