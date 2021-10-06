Dünya Çaresiz bekleyiş Meksika düzensiz göçe karşı ABDden destek bekliyor
AMERİKA

Çaresiz bekleyiş: Meksika düzensiz göçe karşı ABD'den destek bekliyor

Ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar ve doğal afetler nedeniyle ABD'ye gitmek isteyen göçmenlerin Meksika'daki bekleyişleri devam ediyor.

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Haber Merkezi AA
Çaresiz bekleyiş: Meksika düzensiz göçe karşı ABDden destek bekliyor
Meksika düzensiz göçe karşı ABD'den destek bekliyor.

Ülke basınında çıkan habere göre, Meksika'nın güneydoğusundaki Chiapas eyaletinde, sayıları her geçen gün artan göçmenler, önemli merkezlerde geçici çadırlar kurarak ABD'ye geçmenin hayalini kuruyor.

Sırtlarında çantaları ve eşyalarıyla kilometrelerce yürüyen çoğunluğu Haitili ve Orta Amerikalı göçmenler, eyalete bağlı Hidalgo kentinde, yığılmalara neden oldu.

Öte yandan Meksika ile Guatemala arasındaki sınırı birbirine bağlayan Suchiate Nehri'nden bugün 300 kişilik yeni göçmen kafilesinin geçişine yetkililerce izin verildi.

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 25 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda yeniden tırmanışa geçen düzensiz göç nedeniyle ülkesinin bir göçmen kampına dönüşmesini istemediğini belirtmiş, ABD'den göçe karşı destek talebinde bulunmuştu.

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