Dünya ABDnin Haiti elçisi göçmenlerin insanlık dışı sınır dışı edilmesi nedeniyle istifa etti
AMERİKA

ABD'nin Haiti elçisi göçmenlerin 'insanlık dışı' sınır dışı edilmesi nedeniyle istifa etti

ABD'nin Haiti özel elçisi Daniel Foote, Haitili göçmenlerin sınır dışı edilmesini protesto etmek için istifa etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDnin Haiti elçisi göçmenlerin insanlık dışı sınır dışı edilmesi nedeniyle istifa etti
Daniel Foote

ABD’nin Texas eyaletindeki Del Rio köprüsünün altındaki bir kampta binlerce kişinin kaçak bir şekilde yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Joe Biden yönetimi, Haitili göçmenler sınır dışı etme kararı aldı.

Sınırda yaşanan insanlık dışı görüntülerin ardından Haitili göçmenlerin sınır dışı edilmesini protesto eden ABD'nin Haiti özel elçisi Daniel Foote, istifasını Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e teslim etti. Foote istifa mektubunda Blinken'e "ABD'nin binlerce Haitili mülteciyi ABD-Meksika sınırından sınır dışı etme yönündeki insanlık dışı ve zarar verici kararıyla ilişkilendirilmeyeceğini" söyledi.

Daniel Foote istifa mektubunda ayrıca ABD'nin göçmenleri silahlı çetelerin günlük hayatı kontrol ettiği bir ülkeye gönderme kararının insanlık dışı olduğunu belirtti.

Foote, Haiti'nin yoksulluk, suç, hükümet yolsuzluğu ve insani kaynak eksikliği ile harap olduğunu belirterek "Çökmüş devletin güvenlik veya temel hizmetler sağlayamayacağını ve daha fazla mültecinin daha fazla çaresizliği ve suçu körükleyeceğini" söyledi.

Foote, Haiti'ye daha fazla olumsuz etkinin sadece Haiti'de değil, ABD'de ve yarım küredeki komşularıyla feci sonuçlara yol açacağını da sözlerine ekledi.

ABD pazar gününden bu yana Meksika sınırındaki Teksas kampından bin 401 göçmeni Haiti'ye geri gönderdi. Çarşamba günü, başkent Port-au-Prince’da bulunan havalimanına vardıkları tahliye uçağına yeniden binmeye çalışan göçmenler yüzünden kaos çıktı.

Önceki gün de Teksas'ta federal sınır polislerinin at sırtında göçmenleri kırbaçladığı görüntüler tüm Dünya'da ve ABD'de tepkilere neden olmuş, Beyaz Saray özür dilemek zorunda kalmıştı.

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