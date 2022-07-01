Dünya Çarptığı kişi arabanın üstünde kaldı Yaşlı kadın fark etmeden sürmeye devam etti
ASYA

Çarptığı kişi arabanın üstünde kaldı: Yaşlı kadın fark etmeden sürmeye devam etti

Malezya'nın Selangor eyaletindeki bir kasabada araba süren 67 yaşındaki kadın motosiklet süren bir erkeğe çarptı. Ardından, çarptığı kişiyi fark etmeyen kadın arabayı sürmeyi devam etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çarptığı kişi arabanın üstünde kaldı: Yaşlı kadın fark etmeden sürmeye devam etti
Yaşlı kadın, halk tarafından durdurulana kadar arabanın çatısında genç adamın cesediyle birlikte bir kilometreden fazla yol kat etti

Malezya'da 67 yaşındaki bir kadın kavşakta dönerken motosiklet süren 26 yaşındaki erkeğe çarptıktan sonra durumu fark etmedi ve halk tarafından durdurulana kadar genç adamın cesedi arabasının çatısındayken sürmeye devam etti.

Bir polis yerel basına verdiği röportajda, yaşlı sürücünün kavşakta duramadığını belirtti ve şunları kaydetti:

"Kazanın sonucunda motosikletli otomobilin çatısına savruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti."

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Yaşlı kadının ise diyabet, böbrek sorunları ve yüksek tansiyon gibi bir dizi ciddi tıbbi hastalıklardan muzdarip olduğu bildirildi.

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