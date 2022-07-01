Çarptığı kişi arabanın üstünde kaldı: Yaşlı kadın fark etmeden sürmeye devam etti

Yaşlı kadın, halk tarafından durdurulana kadar arabanın çatısında genç adamın cesediyle birlikte bir kilometreden fazla yol kat etti

Malezya'da 67 yaşındaki bir kadın kavşakta dönerken motosiklet süren 26 yaşındaki erkeğe çarptıktan sonra durumu fark etmedi ve halk tarafından durdurulana kadar genç adamın cesedi arabasının çatısındayken sürmeye devam etti.

Bir polis yerel basına verdiği röportajda, yaşlı sürücünün kavşakta duramadığını belirtti ve şunları kaydetti:

"Kazanın sonucunda motosikletli otomobilin çatısına savruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti."

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Yaşlı kadının ise diyabet, böbrek sorunları ve yüksek tansiyon gibi bir dizi ciddi tıbbi hastalıklardan muzdarip olduğu bildirildi.