Çekya İstanbul Sözleşmesi'ni reddetti: Geleneksel kadın ve erkek rollerine meydan okuyor

Parlamentonun üst kanadındaki oylamada 71 senatörden sadece 34'ü İstanbul Sözleşmesi lehinde oy kullandı.
Çekya İstanbul Sözleşmesi'ni reddetti
Anlaşmanın, aleyhteki 37 oyla Parlamentoda yeterli desteği göremediği Çekya da İstanbul Sözleşmesi'ni reddeden ülkeler listesine katıldı.
Çekya'da İstanbul Sözleşmesi tartışmaları: Geleneksel yollara meydan okuyor
İstanbul Sözleşmesi Çekya'da tartışmalara yol açarken, muhafazakarlar, belgenin toplumdaki kadın ve erkeklere yönelik geleneksel rollere meydan okuduğunu ve diğer ülkelerde onaylanmasının kadına yönelik şiddetin azaltılmasına yardımcı olmadığını savunuyordu.
"Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kesinlikle etkilemez
Avrupa'da reddeden ülkelerin sayısı artıyor
Slovakya 2020'de, Bulgaristan ise 2018'de parlamentolarında yapılan oylamalarda İstanbul Sözleşmesi'ni reddetmişti.
Türkiye 2021 yılında ayrılmıştı
Türkiye, 2021 yılının Mart ayında, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmıştı. Sözleşmeden çekilmenin temel sebepleri olarak 'milli ve manevi değerler, Türk aile yapısında LGBT propagandasının oluşturduğu rahatsızlığı gidermek' gösterilmişti.