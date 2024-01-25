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Çekya İstanbul Sözleşmesi'ni reddetti: Geleneksel kadın ve erkek rollerine meydan okuyor

Çekya Parlamentosunun üst kanadında yapılan oylamada İstanbul Sözleşmesi, 34'e karşı 71 oyla reddedildi. Sözleşmenin şiddet vakalarının sayısını azaltmadığına ve geleneksel kadın-erkek rollerine meydan okuduğuna dikkat çekildi. Çekya Başbakan Petr Fiala, mevcut yasaların kadına şiddet konusunda yeterli olduğunu bildirdi.

23:24 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:25 - 25/01/2024 Perşembe
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Parlamentonun üst kanadındaki oylamada 71 senatörden sadece 34'ü İstanbul Sözleşmesi lehinde oy kullandı.

Çekya İstanbul Sözleşmesi'ni reddetti

Anlaşmanın, aleyhteki 37 oyla Parlamentoda yeterli desteği göremediği Çekya da İstanbul Sözleşmesi'ni reddeden ülkeler listesine katıldı.

Çekya'da İstanbul Sözleşmesi tartışmaları: Geleneksel yollara meydan okuyor

İstanbul Sözleşmesi Çekya'da tartışmalara yol açarken, muhafazakarlar, belgenin toplumdaki kadın ve erkeklere yönelik geleneksel rollere meydan okuduğunu ve diğer ülkelerde onaylanmasının kadına yönelik şiddetin azaltılmasına yardımcı olmadığını savunuyordu.

"Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kesinlikle etkilemez

İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Petr Fiala, senatoda alınan kararın tecavüze uğrayan kadınlar için olumsuz bir mesaj olarak algılanmaması gerektiğini belirterek, “
İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmaması Çekya'nın yürüttüğü kadına yönelik şiddetle mücadeleyi etkilemez. Çünkü bu konular mevcut yasalarla zaten ele alınmaktadır
“ dedi.

Avrupa'da reddeden ülkelerin sayısı artıyor

Slovakya 2020'de, Bulgaristan ise 2018'de parlamentolarında yapılan oylamalarda İstanbul Sözleşmesi'ni reddetmişti.

Türkiye 2021 yılında ayrılmıştı

Türkiye, 2021 yılının Mart ayında, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmıştı. Sözleşmeden çekilmenin temel sebepleri olarak 'milli ve manevi değerler, Türk aile yapısında LGBT propagandasının oluşturduğu rahatsızlığı gidermek' gösterilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya atıf yaptığı geçmiş konuşmalarından birinde
"Ne kadına şiddetle mücadelemizin zafiyete uğratılmasına ne de bir avuç marjinalin aile değerlerimizi zedelemesine izin veririz. Türkiye, bin yıllara dayanan medeniyet birikimiyle insanı ve insan onurunu yücelten, aileyi merkeze alan toplum dokusuyla uygun, özgün ve öncü metinler çıkarma potansiyeline sahiptir
" ifadelerini kullanmıştı.



#İstanbul Sözleşmesi
#Çekya
#Türkiye
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