Gündem Türkiye İstanbul Sözleşmesini feshetti
ANKARA

​Türkiye İstanbul Sözleşmesi’ni feshetti

Türkiye İstanbul Sözleşmesi’ni feshetti

Türkiye, eşcinselliği meşrulaştırdığı ve aileye zarar verdiği gerekçesiyle eleştiri konusu olan İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldı. Fesih kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi olarak bilenen ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden ayrıldı. İstanbul Sözleşmesi, TBMM’de 24 Kasım 2011’de onaylanmış, 8 Mart 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. 12 ülkenin taraf olmasıyla 1 Ağustos 2014’de yürürlüğe girmişti. Sözleşmeyi fesheden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Cumhurbaşkanlığı Kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda “Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

Önce CHP'deki kadınları tacizden koru
GÜNDEM
Önce CHP'deki kadınları tacizden koru

ÇÖZÜM ÖZÜMÜZDE

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, karara ilişkin olarak “Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur” dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da “Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. (..) Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Aslolan ilkelerdir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da ‘sıfır tolerans’ ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

Fuat Oktay

Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'den çekilmesinin nedenleri yedi maddede sıralanıyor
GÜNDEM
Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'den çekilmesinin nedenleri yedi maddede sıralanıyor

Zehra Zümrüt Selçuk

Kadına şiddetle mücadele sürecek

  • -İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, kadın cinayetlerini önleme konusunda bizi toplumumuza karşı sorumlu kılan, İstanbul Sözleşmesi’nin varlığı değildir.
  • -ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL: Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla tüm kurumlarımızla birlikte insanımızın onurunu, aileyi ve toplumsal dokumuzu korumaya devam ediyoruz.
  • -AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ EMİN AKBAŞOĞLU: Kadınlarımızın haklarını, hukuklarını korumaya, kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye kesin bir kararlılıkla devam edeceğiz.
  • -AK PARTİ KADIN KOLLARI BAŞKANI AYŞE KEŞİR: Medeniyetimizden aldığımız güçle, eğitimde fırsat eşitliği, istihdam, siyasal katılımda, kadını güçlendiren, ailenin çözüm üretim kapasitesini arttıran ve toplumu güçlendiren politikalarımız “güçlü kadın güçlü Türkiye” anlayışı ile devam edecektir.

İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi? İstanbul sözleşmesi zararları ve maddeleri nelerdi?
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İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi? İstanbul sözleşmesi zararları ve maddeleri nelerdi?
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Önce CHP'deki kadınları tacizden koru
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Önce CHP'deki kadınları tacizden koru

CHP’de kadınlara yönelik taciz ve tecavüzlere gözlerini kapatan Kılıçdaroğlu, “İstanbul Sözleşmesi”ne sarıldı. Kılıçdaroğlu, sözleşmenin feshiyle kadınların hakları ellerinden alınıyormuş gibi, “Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde sonuna kadar savunacağım” dedi. Ancak CHP’deki tecavüzcüler korunmaya, kadın mağdurların sayısı artmaya devam ediyor.

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