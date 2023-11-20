Cemal Hamdan'ın eserleri Mısır coğrafyasının ve komşu ülkelerin siyasi-felsefi yapısını analiz etmiştir. Çalışmalarında ve denencelerinde aslan payını sözde Yahudi devleti almış, semavi bir dinin insanları olan Yahudiler ile

gerçek olmayan tarihi ve coğrafi iddialara dayanan " Siyonist proje"