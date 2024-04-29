Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecek." demişti.