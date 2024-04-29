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Fındık fiyatı son dönemde yukarı yönlü bir süreç izliyor: Serbest piyasada fındığın fiyatı açıklandı

Karadenizli fındık üreticisi, son günlerde artış yönündeki fiyatları umut olarak görüyor. Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce gibi fındık üretimi yapan illerde fiyatlarda yukarı yönlü bir seyir izliyor. Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındığın fiyatını açıkladı.

17:02 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fındık fiyatları
Fındık fiyatları

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son dönemde durağan bir süreç izlediğini belirtti.

Fındık fiyatı ne kadar, kaç liradan satılıyor?

Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 128-130 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, fiyatın arz talep dengesine göre şekillendiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecek." demişti.



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#Giresun Ticaret Borsası
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