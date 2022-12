Çernigiv’in AFAD’ı var: Ukraynalılara her gün sıcak yemek AFAD, Rus ordusunun yoğun saldırılara rağmen ele geçiremediği Ukrayna şehri Çernigiv’de ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek dağıtıyor. Belarus sınırına yakın şehrin sakinleri, mobil mutfak TIR'ının önünde kuyruk oluşturuyor. Gönüllüler sayesinde şehrin çeşitli semtlerinde yaşayan sivillere de her gün yemek ulaştırılıyor.

