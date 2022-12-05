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Çernigiv’in AFAD’ı var: Ukraynalılara her gün sıcak yemek

AFAD, Rus ordusunun yoğun saldırılara rağmen ele geçiremediği Ukrayna şehri Çernigiv’de ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek dağıtıyor. Belarus sınırına yakın şehrin sakinleri, mobil mutfak TIR'ının önünde kuyruk oluşturuyor. Gönüllüler sayesinde şehrin çeşitli semtlerinde yaşayan sivillere de her gün yemek ulaştırılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çernigiv’in AFAD’ı var: Ukraynalılara her gün sıcak yemek
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), mart başında yoğun saldırılara maruz kalmasına rağmen Rus ordusunun ele geçiremediği ancak ağır yıkımların meydana geldiği Çernigiv’de ihtiyaç sahiplerine, mobil mutfak tırı sayesinde her gün sıcak yemek dağıtıyor. Belarus sınırına yakın, havalar soğuduğu için nehir ve göllerin buz tuttuğu, özelikle sivil altyapıların vurulduğu Çernigiv’de yaşayanlar, şehir merkezindeki AFAD mobil mutfak tırından sıcak yemekleri almak için kuyruk oluşturuyor. AFAD mobil mutfak TIR’ından Çernigiv’in merkezinde insanlara yemek dağıtılırken, ayrıca gönüllüler sayesinde şehrin çeşitli semtlerinde yaşayan sivillere de her gün yemek ulaştırılıyor.

61 BİN KİŞİYE YEMEK DAĞITILDI

Birçok müstakil evin yerle bir olduğu Privitna Sokağı’nda anneannesi ile yemek kuyruğunda bekleyen 8 yaşındaki Yeva, “Buraya öğle yemeğini almaya geldik. Sıcak yemekleri çok beğeniyorum” dedi. Yeva’nın anneannesi Vera Khomenkovo ise çatışmalar nedeniyle evlerinin hasar aldığını ama büyük kısmını tamir ettiklerini söyledi. AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, 19 Ağustos 2022’den itibaren Çernigiv bölgesinde sıcak yemek hizmeti başladı. Sıcak çorba ve ana yemek olmak üzere iki çeşit yemek servisinin yapıldığı Çernigiv’de günlük ortalama 550 kişiye hizmet veriliyor.

Çernigiv’de 61 bin 12 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Savaşın başladığı ilk dönemlerden itibaren Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde AFAD mobil mutfak TIR’ı sayesinde on binlerce kişiye yemek ulaştırıldı.

Çernigiv’de savaşın izleri

Mart ayında yoğun çatışmalara maruz kalan Ukrayna’nın Çernigiv kenti, savaşın izlerini taşıyor. Vatandaşlar, hasar gören bölgelerde savaşın izlerini silmeye çalışarak yaşamı sürdürüyor. Fotoğrafta, kentin isminin yer aldığı levhada kurşun izleri görülüyor.

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