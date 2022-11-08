Türkiye olmazsa olmaz: Tahıl Koridoru uzasın diye gayret ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında yurt içi ve sınır ötesi birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı yaptı. ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin Türkiye’ye geldiğini söyleyen Bakan Akar, Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu toplantısının Milli Savunma Bakanlığı’nda yapıldığını belirtti. Akar, ayrıntı paylaşmazken toplantıda iki ülke arasındaki F-16 talebi başta olmak üzere savunma konularının gözden geçirildiği öğrenildi.

Toplantıda Tahıl Koridoru’nu yeniden açan Türkiye’nin diplomatik girişimlerine atfen, Bakan Akar, “19 Kasım’da süresi dolacak tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştırdık, bunun uzatılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Tahıl inisiyatifi kapsamında bugüne kadar Ukrayna limanlarından ayrılan toplam gemi sayısı 431 olurken, taşınan tahıl miktarı 10 milyon tonu geçti” dedi.

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Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna’da tahıl ihracatıyla ilgilenen tüccarlar, Türkiye’nin de taraf olarak yer aldığı Tahıl Koridoru Anlaşması’nın sürdürülmesine umutla bakıyor. Ukrayna’nın güneyindeki Odessa’da bulunan bu tahıl işleme ve depolama merkezinde, tahıllar gemilere yüklenmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE OLMAZSA OLMAZ

Öte yandan Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna’da tahıl ihracatıyla ilgilenen tüccarlar, Türkiye’nin de taraf olarak yer aldığı Tahıl Koridoru Anlaşması’nın sürdürülmesine umutla bakıyor. Ülkenin birçok bölgesinde tahıl depoları bulunan 53 yaşındaki Ukraynalı tüccar Mohamad Valid Taha, Ukrayna’dan tahıl ürünlerinin sevkiyatıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye’nin, dünyada tahıl krizinin önlenmesi konusunda son derece önemli adımlar attığını belirten Taha, şöyle konuştu: “Türkiye, bu konuda etkili bir görevi üstlendi. Yardımlarından dolayı Türkiye’ye minnettarız. Bugün onlar (Türkiye) olmadan olmaz ama tabii ki en önemlisi diğer tarafın (Rusya) sorumluluklarını yerine getirmesidir.”

Hulusi Akar

KÜRESEL GÜÇ HALİNE GELDİ

Türkiye’nin etkili diplomasisi sayesinde tahıl sevkiyatının yeniden başladığını dile getiren Taha, “Türkiye, sorumluluklarını yerine getiriyor” dedi. Türkiye’nin, bölgesel ve küresel güç haline geldiğini ifade eden Taha, “Dünya genelinde Türkiye’ye saygı duyuyorlar ve bunun sonuçlarını görüyoruz” diye konuştu.

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