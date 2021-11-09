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AVRUPA

Çevre örgütü Greenpeace'den Volkswagen'e dava: İklim krizini körüklüyor

Almanya'da çevre örgütü Greenpeace, Alman otomobil üreticisi Volkswagen hakkında, yetersiz iklimi koruma önlemleri gerekçesiyle dava açtı. 3 Eylül’de Almanya'da çevre örgütleri Greenpeace ve Deutsche Umwelthilfe (DUH), başkent Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde yaptıkları açıklamada, Alman otomobil üreticileri BMW, Daimler, Volkswagen’den 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu otomobil üretimini durdurmasını ve o zamana kadar karbon emisyonlarını 2018 seviyelerine göre en az yüzde 65 azaltmalarını talep etmişti.

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Haber Merkezi AA
Çevre örgütü Greenpeaceden Volkswagene dava: İklim krizini körüklüyor
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Almanya Greenpeace avukatlarından Roda Verheyen yaptığı açıklamada, iklimi korumada eksiklikleri nedeniyle Wolfsburg merkezli otomobil üreticisi Volkswagen’e karşı Braunschweig bölge mahkemesinde dava açtıklarını bildirdi.

  • 3 Eylül’de Almanya'da çevre örgütleri Greenpeace ve Deutsche Umwelthilfe (DUH), başkent Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde yaptıkları açıklamada, Alman otomobil üreticileri BMW, Daimler, Volkswagen’den 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu otomobil üretimini durdurmasını ve o zamana kadar karbon emisyonlarını 2018 seviyelerine göre en az yüzde 65 azaltmalarını talep etmişti.

8 haftalık süre verilmişti

Greenpeace ve Deutsche Umwelthilfe, taleplerinin Paris İklim Anlaşması ve Almanya İklim Koruma Yasası'nın hedeflerine ulaşması için gerekli olduğunu savunarak, taleplerine cevap verilmesi için şirketlere 8 haftalık bir süre vermişti.

  • Çevre örgütü temsilcileri enerji tedarikçisi Wintershall’dan da 2026'dan itibaren yeni petrol ve gaz sahaları açmasına son vermesini istemişti. Örgütler, taleplerine otomobil üreticilerinden ve enerji tedarikçisinden cevap alamazlarsa, Alman mahkemelerinde dava açacaklarını duyurmuştu.

Bölge mahkemesi davaya bakıp bakamayacağına karar verecek

Alman basınına göre, Volkswagen hakkındaki dava otomobil üreticisinin 28 Ekim'de bu talepleri reddetmesinde sonra geldi. Bundan sonra, Braunschweig bölge mahkemesi, iklim konusundaki bu davaya bakıp bakamayacağına karar verecek.

  • Greenpeace Almanya, söz konusu davanın başarılı olması halinde, 2040 yılına kadar Volkswagen tarafından mevcut iklim koruma planlarına kıyasla iki gigaton daha az karbon salınımı yapılacağını savundu.

Greenpeace Almanya temsilcilerinden Martin Kaiser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Volkswagen gibi otomobil üreticilerinin “yüksek derecede kirletici içten yanmalı motoru kademeli olarak devre dışı bırakmak ve faaliyetlerini daha fazla gecikmeden karbondan arındırmak için sorumluluk almaları ve çok hızlı hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Benzer iklim davası eylülde Deutsche Umwelthilfe tarafından, çevre örgütlerinin 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu otomobil üretimini durdurma talebini reddeden diğer Alman otomobil üreticileri BMW ve Daimler aleyhine açılmıştı.

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