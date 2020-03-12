Cezayir'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 5 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve vaka sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalanan bir kişinin ise yaşamını yitirdiği aktarıldı. Bu, Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

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Cezayir'de salgına yakalananlardan çoğunun El-Buleyde ilindeki bir ailenin fertleri olduğu belirtilmişti. Virüsün aileye 14-21 Şubat'ta Fransa'dan kendilerini ziyarete gelen bir akrabalarından bulaştığı kaydedilmişti.

Cezayir'de ilk Kovid-19 vakası, 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görülmüş ancak söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edilmişti.

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