Komşuda ilk ölüm: Yunanistan’da koronavirüsten bir kişi hayatını kaybetti Komşuda ilk ölüm: Yunanistan’da koronavirüsten bir kişi hayatını kaybetti Yunanistan’da koronavirüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Patras Hastanesi’nde koronavirüs teşhisi ile tedavi altına alınan 66 yaşındaki bir erkeğin bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Merkezi 12 Mart 2020, 09:33 Son Güncelleme: 12 Mart 2020, 09:39 İHA