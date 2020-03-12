Dünya Komşuda ilk ölüm Yunanistanda koronavirüsten bir kişi hayatını kaybetti
AVRUPA

Komşuda ilk ölüm: Yunanistan’da koronavirüsten bir kişi hayatını kaybetti

Komşuda ilk ölüm: Yunanistan’da koronavirüsten bir kişi hayatını kaybetti

Yunanistan’da koronavirüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Patras Hastanesi’nde koronavirüs teşhisi ile tedavi altına alınan 66 yaşındaki bir erkeğin bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Yunanistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti.
Yunanistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti.

Çin’de ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Yunanistan’da ilk ölüm gerçekleşti.

  • Patras Hastanesi’nde koronavirüs teşhisi ile tedavi altına alınan 66 yaşındaki bir erkeğin bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail’den dönen 66 yaşındaki Yunan vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi. Karısına da kronavirüs teşhisi konduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Hayatını kaybeden kişinin 10 gün önce İsrail’e birlikte gittiği 54 kişilik gruba da koronavirüsü teşhisi konduğu açıklandı.

Maske üreticisi: Filtre bölümü hayati önemde, yüzde 98 bakteri önler raporlu olması gerekiyor
EKONOMİ
Maske üreticisi: Filtre bölümü hayati önemde, yüzde 98 bakteri önler raporlu olması gerekiyor

Koronavirüs Küba'ya da sıçradı: İlk vaka tespit edildi
DÜNYA
Koronavirüs Küba'ya da sıçradı: İlk vaka tespit edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan yeni açıklama: 2 ay direnelim yazın virüsün etkisi azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama: 2 ay direnelim yazın virüsün etkisi azalıyor
Haziranda biter

Haziranda biter

SARS'ı bulan bilim adamı tarih verdi.
İsyan ettiren görüntü!

İsyan ettiren görüntü!

​'Fiyatları biz artırmadık kimse fırsatçılık yapmasın.'
Akılalmaz yöntem

Akılalmaz yöntem

​Yunan askerinden sınırda tepki çeken hareket.
'Hemen<br>tatil doğru değil'

'Hemen
tatil doğru değil'

YÖK Başkanı 'koronavirüs tatilini' değerlendirdi.
Etkinlikler iptal

Etkinlikler iptal

​MEB'den flaş koronavirüs kararı.

Gaz faturamız<br>yüzde 30 düşebilir

Gaz faturamız
yüzde 30 düşebilir

​6 ila 9 ay içerisinde yansıması bekleniyor.
Virüslü kafa

Virüslü kafa

Yasak kararını listede bile olmayan Türkiye'yle duyurdular.
Canlarını yakarız!

Canlarını yakarız!

Bakan Akar'dan ateşkes sonrası rejime sert uyarı.
Evden<br>çalışın mesajı

Evden
çalışın mesajı

Koronavirüs sonrası çalışanlarını eve gönderiyorlar.
Krizi<br>fırsata çevirdiler

Krizi
fırsata çevirdiler

Termal kameralar, robotlar ve hava temizleyicileri yok satıyor.
6.7 milyon kişi etkilenebilir

6.7 milyon kişi etkilenebilir

İstanbul'da beklenen depremle ilgili önemli açıklama.
Fiyatlar sabitlenmeli!

Fiyatlar sabitlenmeli!

​Dezenfektan ürünlerinde fahiş fiyatlar ortaya çıktı.
Altıncı kattan<br>düştü ölmedi

Altıncı kattan
düştü ölmedi

​Vatandaşlar dakikalarca tenteyi tutup itfaiyeyi bekledi.
Gören<br>bir daha bakıyor

Gören
bir daha bakıyor

​Yerli ve milli arabanın maketi sürücüleri uyarıyor.
3 üründe<br>yüzde 300 artış!

3 üründe
yüzde 300 artış!

​Koronavirüs paniği sonrası satışları patladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.