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Dünya

CIA ile Mossad arasında Gazze görüşmesi: Ateşkes ve esir takası ele alındı

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarının gölgesinde Mossad ile CIA arasında görüşme gerçekleşti. CIA Direktörü David Burns ile Mossad Başkanı William Barnea, Gazze'de muhtemel ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüştü. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada İsrail yönetiminin, esirlerin serbest bırakılması için Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerdeki boşlukların kapatılması için aracılarla temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

23:34 - 9/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:10 - 10/03/2024 Pazar
AA
David Barnea - William Burns
David Barnea - William Burns

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörü William Burns, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusunda muhtemel bir anlaşmayı görüşmek için bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden Mossad adına yapılan yazılı açıklamaya göre, Mossad Başkanı Barnea, CIA Direktörü Burns ile görüştü.

Nerede yapıldığına ilişkin bilgi verilmeyen görüşmede, Burns'ün Barnea'ya, Gazze'de ateşkes ve Hamas ile esir takası anlaşması için Mısır'da yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail yönetiminin, esirlerin serbest bırakılması için Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerdeki boşlukların kapatılması için aracılarla temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

Filistinliler ile İsrail arasındaki dolaylı müzakereler

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

Mısır basını son olarak, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.


Türkiye ile ABD'den ortak 'Gazze' açıklaması: İnsani krizin üstesinden derhal gelinmeli
Türkiye ile ABD'den ortak 'Gazze' açıklaması: İnsani krizin üstesinden derhal gelinmeli

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#ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı
#William Burns
#Tel Aviv
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