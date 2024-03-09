Türkiye ile ABD'den ortak 'Gazze' açıklaması: İnsani krizin üstesinden derhal gelinmeli

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması hakkında yapılan ortak açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, ortak açıklamanın, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın yedinci toplantısı vesilesiyle Türkiye ve ABD hükümetleri tarafından yayımlandığı belirtildi.
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Terörizmle ortak mücadele vurgusu
Ortak açıklamada, Türkiye ve ABD'nin DEAŞ bağlantılı tutukluların ve Suriye'nin kuzeydoğusunda yerlerinden edilmiş kişilerin rehabilite edilebilecekleri ve kendi toplumlarına yeniden entegre edilebilecekleri ve gerektiği şekilde adalete teslim edilebilecekleri menşe ülkelerine geri gönderilmelerinin önemi yinelendi.
Açıklamada, Fidan ve Blinken'ın Azerbaycan ve Ermenistan arasında dengeli ve kalıcı bir barış anlaşmasının teşvik edilmesi için birlikte çalışma taahhüdünde bulunduğu ve böyle bir anlaşmanın bölgesel istikrar, işbirliği ve refahı teşvik edeceği konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.
Fidan ve Blinken'ın, Washington'da yapılacak 75. NATO Zirvesi öncesinde mevcut tehditler ve zorluklar karşısında NATO içindeki koordinasyon ve dayanışmayı güçlendirmenin yollarını ele aldığı kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi: