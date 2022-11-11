Dünya CIA uyardı 2 uçak şüpheli yolcu gerekçesiyle durduruldu
ORTADOĞU

CIA uyardı: 2 uçak şüpheli yolcu gerekçesiyle durduruldu

Ulusal basında yer alan haberlere göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Atina’daki havalimanlarında Emirates Havayollarına ait 2 uçakta “şüpheli yolcu” bulunduğu uyarısı yaptı. Yetkililer, uyarı üzerine Eleftherios Venizelos Havalimanı’nda kalkışa hazırlanan uçağı durdurdu, kalkış yapan diğer uçağı ise geri döndürdü.

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CIA uyardı: 2 uçak şüpheli yolcu gerekçesiyle durduruldu
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Ulusal basında yer alan haberlere göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Atina’daki havalimanlarında Emirates Havayollarına ait 2 uçakta “şüpheli yolcu” bulunduğu uyarısı yaptı.

Yetkililer, uyarı üzerine Eleftherios Venizelos Havalimanı’nda kalkışa hazırlanan uçağı durdurdu, kalkış yapan diğer uçağı ise geri döndürdü.

Polis kaynakları ve yerel basına göre, uçakları geri çağırma ve yere indirme kararının, Yunan polisine uçaktaki ‘şüpheli’ bir yolcu hakkında bilgi veren ABD istihbaratının talebi üzerine alındığı bildirildi.

Kalkışına izin verilmeyen uçağın Dubai’ye, havalimanına geri döndürülen uçağın ise New York’a uçtuğu öğrenildi.

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Uçağı kaçırma girişimi: Korsan vuruldu
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