Sağlık Bakanlığı personel alımı geri sayımı sürüyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında; diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip, uzman tabip istihdam edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru kılavuzu, kadro ve branş dağılımı bilgisi.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımının ne zaman yapılacağı, Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından merak konusu oldu. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı farklı branşlarda 36 bin personel alımı yapılacağının müjdesini vermişti. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu açıklandı mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İŞ İLANI
Sağlık Bakanlığı personel alım ilanının Resmi Gazete'de yayımlanması ardından eski Sağlık Bakanı Koca, "Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Hayırlı olsun." ifadelerine yer vermişti.
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihleri için tüm gözler ÖSYM duyurusuna çevrildi. Resmi Gazete'de yer alan karara göre Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Sağlıkçılar, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihlerini beklemekte.
SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından farklı branşlarda 36 bin personel alımı gerçekleşiyor. Resmi Gazete'de sağlık çalışanı alımı ilanı yayımlandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sağlık Bakanlığı personel teminine dair başvuru kılavuzu önceki alımlarda olduğu gibi ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun kısa süre içerisinde adaylara açılacağı öngörülüyor.
Personel alımı için başvuru süreci henüz başlamadı. Kılavuzun yayımlanması ardından alım aşaması başlayacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.
Alım yapılacak personelden; 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.