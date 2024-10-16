Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımının ne zaman yapılacağı, Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından merak konusu oldu. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı farklı branşlarda 36 bin personel alımı yapılacağının müjdesini vermişti. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu açıklandı mı?