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Dünya Çin devlet medyasından ABDnin tehditlerine tepki Kendi problemlerinizle uğraşın
ASYA

Çin devlet medyasından ABD'nin tehditlerine tepki: Kendi problemlerinizle uğraşın

Çin devlet medyası, ABD'nin Çin'e ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne yaptırımlar uygulayabileceği tehdidine sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Çin medya kuruluşları, Washington yönetiminin, diğer ülkelerin iç işlerine karışmak yerine kendi problemleriyle uğraşması gerektiğini vurguladı.

  • Xinhua'da yer alan bir yazıda, bazı Amerikalı siyasetçilerin Çin'in siyasetine saldırmak için Hong Kong'un iç işlerine müdahale etmesinin ABD'nin "standard bir eylemi" olduğuna işaret edildi.

People's Daily'deki yazıda da ABD'nin Hong Kong'a yaptırım uygulamaya çalışmasının sadece siyasi bir gösteriş olduğu belirtildi. Yazıda ABD'nin kendi problemlerine odaklanmak yerine neden başkalarından şikayetçi olduğu ya da neden başkalarına saldırdığı sorusuna yer verildi.

Yazıda ayrıca ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkisini sonlandırma kararının da "akılalmaz" olduğu ifade edildi.

Global Times'daki yazıda da Amerikalı siyasetçilere, Hong Kong'la ilgili yorum yapmadan önce "bir kere daha düşünmeleri" tavsiye edilerek bu kişilerin sarf ettikleri cümlelerin bir gün kendilerine geri dönebileceği uyarısına yer verildi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Ulusal Halk Kongresinde (Ulusal Meclis) kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile Pekin yönetiminin Hong Kong'un 1984'te imzalanan Sino-İngiliz Ortak Deklarasyonu ile edindiği idari özerkliği ve özgürlüklerine zarar veren eylemlere kalkıştığı yorumunu yapmıştı.

  • Trump, "Çin'in son adımları göstermiştir ki Hong Kong artık yeterince otonom bir bölge değildir. Çin, 'iki sistem, tek ülke' formülünü, 'tek ülke tek sistem' olarak değiştirdi. Bu nedenle de yönetimime Hong Kong'a verilen politika ayrıcalıklarını kaldırılması talimatı veriyorum" demişti.

Donald Trump ayrıca, "ABD, Hong Kong'un otonomisine zarar veren Çin ve Hong Konglu yetkililere de yaptırım için gerekli adımları atacak" demişti.

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